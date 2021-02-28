منها تليف الكبد.. تعرف على مضاعفات مرض يصيب الأطفال بعد كورونا

القاهرة - سمر حسين - صحة

صدمة كبيرة فجرتها الدكتورة منى الجنزوري، رئيس أقسام الأطفال بجامعة عين شمس، بحديثها عن مرض جديد يُصيب الأطفال، عقب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ويظهر بعد 3 أو 4 أسابيع من التقاط الطفل للعدوى، أو الإصابة، وهو مرض «متلازمة الالتهاب المناعي في الأطفال».

وأشارت رئيس أقسام الأطفال بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «mbc مصر»، أن المرض مرعب، وأن 80% يحتاجون رعاية مركزة بسببه.

مش لازم كورونا لكن مرتبط بالأمراض الفيروسية

من جانبها، قالت الدكتورة سميحة أبو بكر، أستاذ الأمراض الصدرية بطب الأزهر، إن تلك المتلازمة قد تصيب أغلب الأطفال ببعض الأمراض الفيروسية، وليس كورونا فقط.

وأضافت، خلال حديثها لـ«هن»: «للأسف الأمراض الفيروسية، بتعمل تغيرات مناعية شديدة، وممكن تبقى مزمنة، لأنها بتهاجم فيروس وبتنشط خلايا تانية، ولازم متابعة الطفل بعد التعافي».

أعراض متلازمة الالتهاب المناعي

ونُشرت مجلة Nature Medicine، أعراض متلازمة الالتهاب المناعي في الأطفال، بعد إصابتهم بكورونا، وجاءت الأعراض على النحو التالي:

- تغير مستويات خلايا الدم البيضاء المقاومة للعدوى، التي تسمى الخلايا الليمفاوية.

- التهاب شديد يضر المريض.

- طفح جلدي

- حمى

- آلام في البطن.

- التهاب شديدا في الأوعية الدموية، ما قد يؤدي إلى تلف القلب.

- خفض مستويات الخلايا الليمفاوية.

- تنشيط الخلايا المناعية الفطرية.