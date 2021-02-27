زوجة دياب في مقطع فيديو: «محدش هيجيبلي جلطة غيره»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت هاجر الإبياري، زوجة الفنان محمد دياب، متابعيها بمقطع فيديو ساخر، حيث ظهرت أمام صورة «دياب» وهي تردد كلمات الفيديو الشهير: «وحياة النبي ده هيجيبلي جلطة، محدش هيجيبلي جلطة غيره»، ونشرت «الإبياري» المقطع عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مُعلقة: «أحلى جلطة».

وتفاعل عدد من متابعيها مع المقطع الساخر، مشيرين إلى إعجابهم به وبخفة ظلها وعلاقتها مع زوجها.

دياب: الرجولة احتواء

وكان الفنان دياب، علّق من قبل لـ«هن» على شخصيته التي قدمها في مسلسل فرصة تانية، حيث كان يؤدي دور زوج غير سوي، قائلًا: «شخصية مريضة نفسيًا، ومفيش راجل المفروض يعمل كده مع مراته».

وتابع: «الراجل عمومًا لازم يحتوي مراته ويكسبها بالحنية، مش بالضرب ولا بالصوت العالي، يكون حنين معاها ويفهمها».