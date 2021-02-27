أستاذ كيمياء: «عندي أفكار حلوة لكن الإمكانيات تعوقني»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة فكيهة هيكل، أستاذ الكيمياء الفيزيائية والحاصلة على جائزة أفضل العلماء السيدات في إفريقيا لعام 2020، إنها تعمل في معملها الخاص بداخل كلية العلوم قسم الكيمياء جامعة القاهرة: «هو معمل متواضع وبنطلع منه شغل على المستوى العالمي، وعندي أفكار حلوة أوي لكن الإمكانيات تعوقني».

وأضافت «هيكل»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «السفيرة عزيزة» والذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت والمذاع على فضائية «DMC»، أن أغلب العلماء عندما يسافروا خارج مصر ينجحوا في مجالاتهم ويبرز أسمائهم أكثر من اساتذتهم الذين قاموا بتعليمهم في مصر: «بيكون فرق في الإمكانيات».

وأوضحت، أنها تستكمل مهمتها في البحث العلمي بالتعاون مع المراكز البحثية المختلفة حول الجمهورية لإنجاز مشروعاتها في مجال الكيمياء الفيزيائية، التي برعت فيها كثيرا واستطاعت تحقيق عدد كبير من الجوائز لجامعة القاهرة، كان آخرها جائزة الامتياز العلمي العالمية «كوامي ناكروما» باعتبارها أفضل العلماء السيدات في قارة إفريقيا.

أغلب المواد التي نتعامل بها من «الفلزات»

وأكدت أستاذ الكيمياء الفيزيائية والحاصلة على جائزة أفضل العلماء السيدات في إفريقيا لعام 2020، أن أغلب المواد التي نتعامل بها في مجالات الحياة المختلفة تكون مكونه من العناصر الفلزية، حيث أن مثل تلك العناصر يصيبها التآكل بعد فترة من الاستخدام ما يضطر أصحابها إلى تغييرها: «الناس بعد فترة بتحتاج تغير الغسالة أو تغير الثلاجة وهكذا بسبب المواد المهاجمة للفلزات، وهو ده التأكل واحنا في دراستنا بنحاول نوجد إضافات في الوسط الملامس للسبيكة، أو نعمل غطاء لتلك العناصر حتى لا تتأثر بالتأكل».