حقيقة الطفلة المخطوفة التي بحث عنها ساويرس.. رقم غير صحيح وصاحبته: «هحرر محضر»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل منطقة حي الزيتون، تحديدًا بجوار مستشفى الأقباط، اختفت طفلة لم تتخطى عامها السادس من أمام منزلها تدعى مريم جميل، وسط بحث مكثف من مقبل أسرتها والمحيطين بها.

وشغل اختفاء الطفلة الجميع عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وكان من بينهم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الذي أعاد نشر صورة الطفلة عبر حسابه متحدثًا عن ملابسات الحادث، مرفقًا رقم هاتف للتواصل مع الأسرة فور العثور عليها.

وقال «ساويرس» خلال منشوره: «الطفلة مريم جميل عندها 6 سنين من حدائق الزيتون بجوار مستشفى الأقباط اختفت من أمام المنزل ولم تعد للآن اللي يعرف حاجة يتصل علي الرقم».

تواصل «هُن»، من صاحب الرقم المرفق في منشور رجل الأعمال نجيب ساويرس، للوصول إلى ملابسات القصة واختفاء الطفلة، ليتبين أنه لسيدة تدعى ندى، من منطقة الخصوص، والتي نفت علاقتها بالطفلة، قائلةً: «الصراحة حد واخد رقمي وعامل الحوار ده وقال أنا معايا بنت بس معرفش هي مين».

ندى: معرفش مين مريم ولا ليا علاقة بيها

وتابعت ندى، صاحبة الرقم، قائلةً: «ناس كتير جدا بتتصل بيا كل يوم وأقولهم انها مش بنتي ولا أعرفها، لدرجة اتصالات من بره البلد، أنا واحدة عادية ومعرفش مين مريم ولا اعرف مين منزل الصورة، أهلي عايشين في السعودية، هروح أعمل محضر في اللي عمل كدة وبيحاول يشوه صورتي».

العديد من الاتصالات تلقتها الشابة في محاولة للوصول إلى صاحبة الرقم للتعرف على قصة اختفاء الطفلة، والتي تجيبهم بالجواب ذاته: «أنا معرفهاش ولا ليا علاقة بيها، في ناس كلموني عايزين يساعدوا ويعرفوا الحكاية، في ناس نزلوا أنها في ملجأ وأنها مخطوفة، حسبي الله في كل اللي عايز يأذيني بالشكل ده»، مختتمة: «هبلغ فيهم وأعمل محضر».

حقيقة المنشور وتاريخه

وبالتحري عن الصورة التي أُرفقت مع المنشور المتداول، وجد أن سبق وتم الاستغاثة منذ عام 2018، عن اختفاء طفلة تدعى ياسمين أحمد عبدالله عباس، مرفق بالرقم ذاته الذي جاء مع المنشور الجديد للطفلة.

وجاءت كلمات المستغيث في المنشور: «أرجوكم رجعولي روحي أنا بموت أنا عاوزة الصورة دي تلف الفيس كله وتلف القاهرة كلها لحد ما ترجع تاني، اسمها ياسمين أحمد عبدالله عباس».