10 استخدامات غير تقليدية لأكياس الشاي المستعملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

من بين جميع المشروبات، يحتل الشاي مكانة خاصة عند المصريين، أصبح مرتبطًا بـ"مزاج" الناس في مختلف المحافظات، ولا يكاد يخلو منزل منه.

ولأكياس الشاي المستعملة، العديد من الاستخدامات المتعددة مثل: ترطيب البشرة، وعلاج الهالات السوداء، وغيرها، من الاستخدامات التي نوردها لكم وفقا لموقعي "goodwyntea"، و"onegoodthingbyjillee":

- إزالة الرائحة الكريهة من الثلاجة:

يمكنك استخدام أكياس الشاي المستعملة في التخلص من الرائحة الكريهة من الثلاجة، عن طريق وضع كيسين أو ثلاثة، وسيمتص أي رائحة كريهة.

- الوقاية من الهالات السوداء حول العينين:

تبرد أكياس الشاي في الثلاجة لبضع دقائق، وتوضع حول العينين لمدة 15 دقيقة على الأقل للحصول على أفضل النتائج، حيث تساعد على انقباض الأوعية الدموية حول العينين، بالتالي التخلص من الانتفاخات والهالات السوداء.

- باديكير ممتاز في المنزل:

يمكنك عمل بادكير في المنزل بدلا من الذهاب إلى صالونات التجميل، عن طريق وضع كيسين من أكياس الشاي المستعملة في ماء دافئ، ثم انقعي قدميك لمدة 20 دقيقة، سوف يطهر قدميك، ويزيل الرائحة الكريهة من القدمين، نعومة الجلد.

- تنظيف المرآة:

يمكنك تنظيف المرآة وتلميعها باستخدام الشاي، عن طريق ترطيب قطعة من القماش الناعم بالشاي البارد، ثم امسحي بها المرآة.

- تنظيف السجاد:

رشي بعض أكياس الشاي على سجادتك، ستلاحظين سوف يمتص الأوساخ والرائحة الكريهة، ثم اتركيها حتى تجف تمامًا، وبعدها نظيفها بالمكنسة الكهربائية.

- تهدئة حروق الشمس:

ضعي أكياس الشاي الرطبة والباردة فوق المناطق المصابة، وسوف تهدئ حروق الشمس والالتهابات.

- التخلص من الحشرات:

يساعد الشاي على التخلص من الحشرات مثل العناكب والنمل، الفئران حيث إن الحشرات لا تحب رائحة الشاي المغلي، لذلك يمكن وضع أكياس الشاي المستعملة في الخزائن والأدراج وأي مكان يتوقع خروج الفئران والقوارض منه.

- ترطيب البشرة الجافة:

يمكنك استخدام أكياس الشاي المستخدمة لترطيب البشرة الجافة، عن طريق وضعها باردة على بشرتك، حيث ستساعد مضادات الأكسدة الموجودة به على الحفاظ على صحة البشرة.

- إبعاد الحشرات:

معظم الآفات المنزلية مثل القوارض والعناكب والنمل لا تحب رائحة الشاي، سيؤدي إبقائها في خزانة المطبخ إلى تقييد دخولها إلى مطبخك

- التخلص من الرائحة السيئة من السيارة:

بدلاً من وضع معطرات الجو التي تحتوي على مواد كيميائية، من خلال إضافة بضع قطرات من كيس الشاي المستعمل، ستبقي سيارتك خالية من الروائح الكريهة لأسابيع.

- تلميع الأسطح الخشبية:

يمكن استخدام الشاي لاستعادة لمعان الخشب والأثاث، من خلال انقعي كيسين من أكياس الشاي المستخدمة في ماء دافئ، ثم ضعيه على الأسطح الخشبية وامسحيه بقطعة قماش ناعمة.