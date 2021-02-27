6 فوائد لغسل الأطباق باليدين يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تعتقد الكثير من ربات المنزل أن غسالة الصحون هي وسيلة راحة لا يمكننا العيش بدونها، ولكن اتضح أنه من الأفضل غسل الأطباق يدويًا، وله فوائد نستعرضها وفق ما أورد موقع "returntonow".

- أقل عرضة للإصابة بالربو:

وجدت دراسة أجريت عام 2015 أن أولئك الذين يغسلون الأطباق يدويًا كانوا أقل عرضة للإصابة بالأكزيما والربو وحمى القش.

- تخفيف التوتر:

يساعد غسل الأطباق باليدين على تخفيف التوتر، ووجدت دراسة أجريت عام 2015 أن غسل الأطباق بعناية يمكن أن يكون علاجيًا، ويزيد من الشعور بالراحة ويقلل القلق.

- تحقيق الاسترخاء:

القيام بغسل الأطباق يدويا يمكن أن يكون له تأثير مماثل علي الصحة العقلية، وذلك بفضل الصابون الملطف الدافئ والمريح في الحوض يؤدي إلي الاسترخاء والرفاهية.

- استخدام مياه أقل:

يعتقد الكثير من الأشخاص أن استخدام غسالة الأطباق يساعد في توفير الماء وهذا صحيح في كثير من الأحيان ولكن إذا ركزت علي توفير المياه أثناء غسل الأطباق باليد يمكنك إستخدام كميات مياه أقل مقارنة بغسالة الأطباق.

- توفير المال عن طريق عدم شراء غسالة الصحون:

تتطلب غسالات أطباق إنفاق الكثير من الأموال، ولكن عن طريق غسل الأطباق باليدين يتم توفير الكثير من المال.

- طريقة مناسبة للكثير من الأطباق الحساسة:

حتى مع وجود دورات دقيقة لغسل الأطباق، سيكون من الأمن دائماً غسل الأطباق باليدين، وذلك لأن في غسالة الأطباق لا يمكنك التحكم الكامل في كيفية الغسل برفق.