4 أسباب تكشف لك سر عشق ريم السعيدي للون الأحمر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 فبراير 2021 10:42 مساءً - تألقت العارضة العالمية ريم السعيدي بإطلالتين ساحرتين استعداداً لتصوير برنامجها الذي يهتم بالموضة والجمال INSTYLEوالذي يعرض على قناة أبو ظبي وسيتزامن عرضه مع برنامج آخر لزوجها وسام بريدي.



ريم تألقت خلال جلسة تصوير نظمتها شركة هايدن فيلمز بقصد الترويج للبرنامج، بتايير أحمر للمصمم العالمي إيلي صعب وهو مصنوع من الكريب ويتألف من تنورة طويلة واسعة وسترة ذات قصة ضيقة تظهر قوامها الرشيق.

وقد انتعلت ريم حذاء BOOTSأسود من كريستيان لوبوتان وتزينت بمجوهرات من دار شوميه.



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وفي إطلالة ثانية ظهرت ريم متألقة بفستان جذاب من دار فندي يزدان بصف مزدوج من الأزرار من الأمام ويتمتّع بتنورة ضيقة بقصة ميدي. وقد نسقت معه ريم حقيبة فاخرة ومنمقة من الجلد الأسود صُمّمت على شكل هلال من الماركة الإيطالية نفسها.

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من يراقب إطلالاتها يتبين أنها تعشق هذا اللون فهي إما تضعه على شكل أحمر شفاه، أو ترتدي بودي سوت باللونين الأحمر والأسود.



كما نشرت لها في نوفمبر الماضي صورة مرتدية تي شيرت أحمر مع عائلتها، وذلك خلال مشاركتها في حملة خيرية لرصد مبلغ لدعم أطفال لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت.

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وقد سحرتنا ريم بفستان أحمر كرزي مزدان بالكشاكش حمل توقيع دار فالنتينو؟

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لم تراها تعشق هذا اللون؟

لهذه الأسباب تعشق ريم الاحمر برأينا:

هو لون قوي وشغوف يشبه شخصيتها الدافئة فهي تعيش حالة عشق وسعادة مع زوجها وطفلتيهما.

تعتمد ريم أحمر الشفاه الأحمر لأنه لون ملفت ولا يستدعي وضع الكثير من المكياج معه.

اللون الأحمر يتناقض مع بشرتها الفاتحة بشكل جذاب وهي تدرك جيداً أن ما يليق بها إما الأحمر الدموي أو الكرزي وليس الأحمر البرتقالي أو المرجاني الذي يليق أكثر بالسمراوات.

تحرص ريم عند اختيار هذا اللون أن يكون القماش جيد النوعية ولكنه خال من الازدحام في التفاصيل وتحب أن يكون اللون مونوكروم أي أن يكون الزي موحد اللون.

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