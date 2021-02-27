كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 فبراير 2021 10:42 مساءً - يتميز اللون الأبيض بأناقته وملائمته لمختلف الإطلالات، خاصة الإطلالات الصيفية والربيعية، وهو ما يجعل أشهر الماركات العالمية تقدم تصميمات جذابة ومميزة للفساتين البيضاء ضمن مجموعات الربيع والصيف كل عام.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" تصميمات فساتين بيضاء كاجوال لربيع 2021، لتستوحي من بينها الفستان الأنسب لكِ لإطلالة ربيعية جذابة:



فستان أبيض من Erdem

فستان ابيض من Erdem



لإطلالة نهارية أنيقة بالفستان الأبيض الكاجوال لخروجات ربيع 2021، أعجبنا هذا التصميم من ماركة Erdem، وهو فستان قصير مُصمم من قماش القطن، بتوب ذي ياقة دائرية مغلقة، مع أكمام بتصميم ثلاثة أرباع الكم.

وصُمم التوب من قماش الدانتيل المُبطن بالقطن، أما التنورة فجاءت أطرافها بتصميم الكشكش.

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فستان أبيض كاجوال من Chanel

فستان أبيض بياقة عريضة من شانيل



لإطلالة نهارية جذابة بالفستان الأبيض الكاجوال، قدمت ماركة Chanel هذا التصميم الجذاب، لفستان أبيض قصير ذي ياقة عريضة وأزرار أمامية على الصدر، مع أكمام طويلة، وتنورة قصيرة ذات جيب أمامي من قماش الدانتيل.

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فستان أبيض كاجوال من Zara

فستان أبيض قصير من Zara



لإطلالة عملية وبسيطة بفستان أبيض كاجوال، قدمت ماركة Zara، هذا التصميم لفستان أبيض كاجوال قصير، مُصمم من توب ذي ياقة صغيرة مع أكمام قصيرة، وتنورة A line قصيرة بتصميم الكشكش، مع حزام رفيع على الخصر بتصميم ذي أربطة أمامية للتحكم في اتساع الخصر.

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فستان أبيض من Silvia Tcherassi

فستان أبيض من silviat cherassi



لإطلالة أنثوية ناعمة بالفستان الأبيض الكاجوال، قدمت ماركة Silvia Tcherassi هذا التصميم الأنيق، لفستان متوسط الطول، صُمم من القطن، بتوب بدون أكمام مع حمالات رفيعة وفتحة صدر على شكل V، مع تنورة متوسطة الطول ذات تطريزات باللون الوردي على الأطراف، إضافة إلى حزام عريض باللون الأبيض على الخصر.

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فستان أبيض من Dior

إطلالة من الدانتيل من ديور



لإطلالة أنثوية أكثر جاذبية بالفستان الأبيض الكاجوال، قدمت ماركة Dior هذا التصميم لفستان أبيض قصير، مٌصمم من قماش الدانتيل المبطن على الخصر والصدر، مع أكمام طويلة وفتحة صدر واسعة، وتنورة قصيرة.

ويناسب هذا الفستان الإطلالات النهارية على شاطئ البحر، كما يُمكن ارتدائه أيضاً فوق المايوه.

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