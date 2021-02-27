10 صيحات لن تستطيعي الاستغناء عنها في صيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 فبراير 2021 10:42 مساءً - إليك أبرز الاتجاهات التي اطلقتها ماركات الأزياء لموسم ربيع وصيف 2021. هي أكسسوارات وقطع تتميز بموادها وبتصاميمها الفريدة، وتُعتبر من أساسيات الموضة للعام 2021 ونستعرضها كما يلي وقد اخترناها جميعاً من موقع مودا أوبراندي:

حقيبة من كالت غايا



الحقائب مصنوعة الخشب والمصنوعة من قطع خشبية مرتبطة بسلسال معدني ويمكن ارتداؤها في النهار والليل معاً. أنظر الى تصاميم ماركتي غانا وكالت التي صممت حقائبها من الخرز الخشبي مع حمالة من الخشب.

فستان من جوانا أورتيز

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الفساتين التي تستطيعين الإستغناء عن الأكمام فيها أي تلك التي تمتاز بأكمام أو كم واحد يمكن نزعه لتتمكني الخليج 365 من ارتداء الزي في مناسبتين مختلفتين بشكل لا يبدو أنك تكررن الظهور بالقطعة نفسها. ومن أبرز التصاميم ما رأيناه للمصممة جوانا أورتيز وهناك أيضاً فساتين معطف يمكن نزع أكمامها.





الأكسسوارات المصنوعة من مادة الراتينج اي الرزين والتي تتميز بشكل أنيق نرتديها عموماً في المناسبات من عقود وأساور وحقائب حتى. وقد اخترنا لك حقيبة مثالية من الراتينج من تصميم دار جيل ساندر البريطانية.

حقيبة من ستود



الحقائب المستوحاة من شكل الهلال وقد اشتهرت دور مثل staud وبوتيغا فينيتا التي ابتكرت حقائب جلدية فاخرة مستوحاة من اطوار شكل القمر. وتتميز هذه الحقائب بجلدها الناعم والوانها الدافئة من بني محمرّ وأصفر عسلي وبرتقالي مائل الى الصدأ.

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صندل من كالت غايا بكعب خشبي





الأحذية المصنوعة من كعب خشبي ومن أبرز المصممين ما رأيناه لدى كالت وغاني من صنادل مصنوعة من البلكسي مع كعب خشبي، للمناسبات الرسميه أو يمكننا ارتداءها مع التاييرات أو السراويل المستقيمة الكلاسيكية.



المجوهرات المصممة من حجر القمر مثل تصاميم دار crysellas التي أطلقت خاتماً مرصعاً بحجر مونستون وبالماس وقد اخترنا لك اقراطاً رائعة من ماركة Guita M مرصعة بمزيج من أحجار القمر والأغات.

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حزام من لويفي



الحزام ذات التصميم غير المتناسق والذي يشبه الكورسيه وقد لفتنا تصميم جلدي رائع لدار لويفي.

مايوه من جوانا أورتيز منقط



المايوهات المنقطة التي تعيدنا الى الستينات وقد اخترنا لك من موضة الصيف هذا المايوه الأصفر الساحر المنقط للمصممة جوانا أورتيز.

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قبعة الصيادين من لويفي



قبعات الصيادين اي fisherman hats ومن أجمل التصاميم ما اطلقته دار لويفي.



جزمة من ايزابيل ماران

جزمة بيضاء



الجزمات البيضاء الصيفية والتي تتميز بكونها مصنوعة من الجلد للصيف وهي متفاوتة الطول فالمصممة المبدعة أمينة معادي صممتها بساق عالي وثمة تصاميم من روشاس وإيزابيل ماران تقترب من الـ boots

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