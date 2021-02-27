قبعات شتوية فوق الحجاب لإطلالة مميّزة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 فبراير 2021 10:42 مساءً - تحب المحجبات ارتداء القبعات، وخاصة في الأجواء الشتوية الباردة؛ حيث إن غالبية المتاجر تضمُّ أشكالاً متعددة من القبعات؛ حيث أصبحت من أهم قطع الإكسسوارات، لذا رصدنا لكُنَّ اليوم عدة أفكار من مدونات الموضة المحجبات؛ لتعتمدي عليها في مظهرك اليومي.



الحجاب مع قبعة الكاب بأسلوب حنان الحكيم

حنان الحكيم بقبعة الكاب



إن كنتِ من مُحِبَّات قبعة الكاب الرياضية، فيمكن للإعلامية المصرية والبلوجر، حنان الحكيم، أن تلهمك بعض الأفكار؛ حيث اختارت لفة حجاب بسيطة الشكل ومُحْكَمَة جيداً، حيث جمعتها في عقدة بسيطة للخلف، وقامت بتنسيقها مع أقراط ضخمة دائرية وأزياء كاجوال بألوان عصرية.

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الحجاب مع القبعة الصوف من روزان خليل

قبعة الصوف من روزان خليل



في الشتاء القارس لا بد أن تعتمدي على القبعة الصوف لتوفِّر لك المزيد من الدفء، ولكن تجنَّبي لفات الحجاب الفضفاضة أو المنسدلة مع قبعة الصوف، حيث يكفي أن ترتدي حجاباً صغيراً لجمع شعرك أسفل القبعة، مثلما فعلت مدونة الموضة المصرية، روزان خليل، ويمكنك أيضاً اعتماد لفة الحجاب المُحكمة، كما يمكنك إضافة قبعة معطفك معها لأناقة عصرية في مظهرك الكاجوال.

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القبعات الضخمة من منة السني

القبعة الضخمة من منة السني



تُعتبر المدونة المصرية منة السني من عاشقات القبعات كإكسسوارات أساسية لاستكمال إطلالتها بالحجاب من خلالها، ومن الجدير بالذكر أنها تعرف جيداً كيف تنسقها مع مختلف الإطلالات التي تعتمدها، سواء كانت رياضية أو كاجوال، لأوقات النهار أو العمل، حيث تعمد إلى ابتكار شكل حجاب ناعم وبسيط.

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القبعة الكلاسيكية من حنان الحكيم

القبعة الكلاسيكية من حنان الحكيم

القبعة الكلاسيكية بالألوان الحيادية من القطع المميزة التي يمكنك تنسيقها مع الحجاب بسهولة، فقط تجنَّبي لفة الحجاب التي تأتي بعقدة من الخلف؛ لأنها لن تكون مريحة مع حجم القبعة الكبير، واعتمدي الحجاب الخفيف، ولكن يجب دوماً أن تختاري القبعة بلون يتناسب مع حجابك وبشرتك وإطلالتك بالكامل، فهي قطعة يمكن أن تكمل وتبرز أناقتك ويمكن أيضاً أن تفسدها.

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