تنسيقات محتشمة للشابات المحجبات من رغد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 فبراير 2021 10:42 مساءً - تعتمد اليوتيوبر الفلسطينية والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي رغد، على تنسيقات الأزياء الشبابية بالأسلوب الناعم والمواكب لكل الفتيات في عمرها، لذا نرصد لكُنَّ من وحيها عدة إطلالات ناعمة بأساليب مختلفة لتعتمدنها في مظهركن.



تنسيقات شتوية ناعمة

اطلالة ناعمة للشتاء من رغد



في موسم الشتاء لعام 2021 لجأت رغد للأزياء البسيطة ذات الطابع الناعم والمناسب للخروجات العملية أو الرسمية، ومن أبرز تنسيقاتها تأنقت بهودي بنفسجي مزين برسوم ناعمة مع بنطال وحجاب باللون الأسود، واعتمدت لتكمل مظهرها على الحذاء الأبيض الرياضي، وفي إطلالة أخرى ظهرت ببنطال الجينز الواسع مع قميص أبيض وبلوڤر كحلي مزين بكتابات بيضاء، وأكملت اللوك بحقيبة بطبعات النمر وإكسسوارات بيضاء، وارتدَتْ في الإطلالة الثالثة بلوڤر بنياً مصمماً برسومات ناعمة مع بنطال بدرجة مختلفة من البني، مع حجاب باللون البيج، مع حذاء أسود من الجلد، وفي الإطلالة الرابعة تجملت ببنطال واسع من الجينز الأزرق مع بلوزة مصممة بطبعات النمر، وأكملت اللوك بحذاء رياضي وحجاب بلون محايد.

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إطلالات التنانير الواسعة للمحجبات

تنسيق التنورة البليسية من رغد



تُعَدُّ التنانير الواسعة من أكثر القطع المفضلة للفتيات المحجبات؛ وذلك لما توفِّره من راحة وأناقة وحشمة، لذا أطلت رغد بتنورة سوداء مطبعة بالزهور البيضاء مع بلوزة بيضاء وحجاب أسود ناعم لخيار حيادي مميز، ونسقت في الإطلالة الثانية تنورة حمراء منقطة بالأبيض مع بلوزة بيضاء وحجاب أحمر أضفى عليها إطلالة جذابة بلمسة كلاسيكية، كما اختارت بلوڤر أحمر مع تنورة بليسيه بيضاء وحجاب وحذاء رياضي باللون الأسود لزي بسيط وأنيق.

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تنسيق رغد لأزياء الكاروهات

بنطال الكاروهات من رغد



تتميز صيحة الكاروهات بأناقتها وملاءمتها لمختلف الإطلالات، كما تُعَدُّ من القطع الكلاسيكية التي لا تَبْطُلُ موضتها، لذا تزينت رغد ببنطال بكاروهات اللونين الأسود والأحمر مع بلوزة بيضاء شتوية وحجاب بني لخيار كلاسيكي ناعم، وتألقت في الإطلالة الأخرى ببنطال جينز واسع مع بلوزة سوداء ومعطف البليزر بكاروهات اللونين الأسود والأبيض، وأكملت جمال مظهرها بقبعة حمراء كلاسيكية وحقيبة من الجلد الفاخر.

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