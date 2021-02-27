كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 فبراير 2021 10:42 مساءً - لا تقتصر فائدة الكركم على الصحة فقط، إذ يتميز بالعديد من الفوائد للبشرة، خاصة البشرة الدهنية، فهو من العناصر الغذائية الطبيعية الفعّالة في مكافحة الدهون، وهو ما يجعله من أكثر المواد فائدة للبشرة الدهنية.

ونظراً لصعوبة استخدام الكركم في عمل الأقنعة المنزلية والمقشر المنزلي، لما يتركه من لون أصفر واضح على البشرة، يصعب التخلص منه بغسل الوجه بالماء والغسول، لجأت العديد من الشركات لصناعة "صابونة الكركم"، والتي تتميز بالعديد من الفوائد للبشرة الدهنية.

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وفي السطور التالية، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" أبرز فوائد صابونة الكركم للبشرة الدهنية:



فوائد صابون الكركم للبشرة الدهنية:

صابون الكركم للبشرة الدهنية

يساعد الكركم في تقليل إفراز الدهون الزائدة على البشرة، مما يقلل من مظهرها الدهني غير المستحب للكثير من الأشخاص، لذلك فإن استخدام صابونة الكركم يومياً، يساعد في ترطيب البشرة وتخليصها من الدهون الزائدة التي تسد المسام، وتتسبب في ظهور حب الشباب والبثور.

يتمتع الكركم بخصائص مضادة للالتهابات، وهو ما يجعل استخدام صابونة الكركم فعالاً للغاية في التخلص من الالتهابات المُصاحبة لحب الشباب أو التي تظهر نتيجة التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

تتميز صابونة الكركم بأنها مضاد طبيعي للبكتيريا، وهو ما يساعد في القضاء على البثور وحب الشباب والآثار الداكنة المصاحبة له، والتي تُعد من أبرز مشاكل البشرة الدهنية.

تُعد صابونة الكركم مقشراً رائعاً للبشرة، يخلصها من الجلد الميت، مما يساعد في ظهورها بمظهر أكثر نضارة.

الكركم هو جزء من عائلة الزنجبيل، والذي لطالما اشتهر في الهند لقدرته على تفتيح البشرة للقضاء على البقع الداكنة، لذلك تستطيع صابونة الكركم منح بشرتكِ مظهراً أكثر إشراقاٌ ونضارة.

تساعد صابونة الكركم على علاج الندبات التي تنتج عن حب الشباب في البشرة الدهنية، نظراً لقدرة الكركم الفعالة على المساعدة في علاج والتئام الجلد، إضافة إلى فعاليته في علاج علامات التمدد التي تظهر أحياناً في الجسم أو الوجه.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.