تسريحات شعر عصرية للشابات من روان مهدي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 فبراير 2021 10:42 مساءً - تحرص الممثلة العراقية، روان مهدي، على التنوع في أسلوب تسريحات الشعر والقَصَّات؛ حيث تواكب الموضة بأسلوب شبابي ناعم، واليوم سنستعرض لكُنَّ عدة أفكار مناسبة للمناسبات والمظهر اليومي؛ لتستوحين تسريحات عملية أنيقة من وحي حسابها على إنستغرام.



روان مهدي بتسريحة الشعر المموج القصير

الشعر المموج القصير (الصورة من انستغرام)



اعتادت روان مهدي على أن تطل على متابعيها بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي بشعر طويل ناعم يزيد من جاذبيتها، لتفاجئهم مؤخراً باختيارها لقَصَّة قصيرة للشعر اعتمدتها بأسلوب شبابي مموج من الأطراف مع الغرة الأمامية، حيث لا تحتاج هذه التسريحة إلى مصفف خبير للشعر، بل تتناغم مع خصلات الشعر الطبيعية أكثر، ويمكنك تطبيقها بكل سهولة في المنزل.

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الكعكة العفوية بأسلوب روان مهدي

الكعكة العفوية (الصورة من انستغرام)



تُعَدُّ تسريحة الكعكة المرتفعة من التسريحات اليومية للشابات، ولتطبيقها بأسلوب روان مهدي لن تحتاجي إلى إتقان تسريحة شعركِ لدى خبيرات الشعر، بل على العكس؛ ستكون إطلالتكِ أكثر سحراً وتميّزاً مع تسريحة الكيرلي الفوضويّة والعفويّة التي تليق بكل أشكال الوجوه، مع رفعها بأسلوب ناعم وسدل بعض الخصلات من الجزء الخلفي.

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تسريحة الويفي من روان مهدي

تسريحة الويفي (الصورة من انستغرام)



تسريحات الشعر الويفي من أكثر التصفيفات الرائجة التي تميل إليها الكثيرات من النساء، فمهما تغيرت صيحات الموضة تُعَدُّ هي الأكثر رواجاً على الإطلاق، لذا اعتمدتها روان مهدي بعدة طرق، من أبرزها قيامها برفع خصلات من شعرها بأسلوب البف مع الغرة الأمامية وتركها بقية الشعر لينسدل على كتفيها، وفي إطلالة أخرى اعتمدت الويفي المنسدل على أحد الكتفين بصبغ شعرها بلون نحاسي مميز يليق بملامحها العربية.

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الكعكة المنخفضة للمناسبات

الكعكة المنخفضة (الصورة من انستغرام)



لكل سيدة تريد الابتعاد عن تسريحات الشعر المنسدلة لإطلالاتها في المناسبات، يمكنك اختيار تسريحات شعر الكعكة المنخفضة التي تُعتبر من التسريحات الرائجة هذا الموسم؛ لكونها تحافظ على الملامح طبيعية، وطبقتها روان مهدي بأسلوب ناعم مع خصلات الشعر المنسدلة على الجانبين.

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