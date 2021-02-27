بتسوق وبتزرع برجلها.. فتاة هندية تشعل مواقع التواصل: أبكتنا جميعا «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو مصور لا تتعدى مدته 5 دقائق و16 ثانية، لفتاة هندية دون يدين، ترتدي ملابس عادية إذ ظهرت بتيشرت باللون الأسود وبنطلون باللون البيج، على غير المعتاد في الهند.

ظهرت الفتاة وهي تساعد نفسها، وباستخدام قدميها فتحت أبواب سيارتها حتى تدخل بها فضلًا عن استخدامهم أيضًا في القيادة والتحكم في محركاتها والتحرك بها إلى منزلها.

ربما فقدت الفتاة الشابة يديها وأطرافها ولكنها عوضت ذلك من خلال ارجلها إذ تستعين بهم في شتى أمور حياتها، لا تيأس ولا تشعر بالنقص بدونهم فتجدها تستطع التغلب على هذا النقص بالتميز وإحكام قبضة ما حولها من خلالهم.

مزارعة من الدرجة الأولى

لم يقتصر الأمر على هذا النحو، إذ تجدها خلال مقطع الفيديو المصور، تجلس وأمامها إناء كبير به تربة خصبة وأمامها شنطة كبيرة تفرغ ما بداخل الإناء به، حتى تتم أعمال الزراعة وكأنها مزارعة من الدرجة الأولى، وتضعهم جنبًا إلى جنب ما انتهت من زراعته مسبقًا.

ودوّنت الفتاة على مقطع الفيديو الذي حاز على 12 مليون مشاهدة، فضلًا عن 500 ألف تسجيل إعجاب و10 آلاف تعليق، عبارة باللغة البنغالية، وهي لغة هندية آرية موجودة في جنوب آسيا، قائلةً: «حتى بدون يدين لم اتراجع أبدًا، أنا لدي قدمًا تغلبني على العقاب».

مفيش مستحيل

ومع انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي،«فيسبوك»، انهالت التعليقات والإشادات بها، فكان من أغلب التعليقات:«أختي العزيزة، لقد أشرقتِ أشعة الشمس الساطعة في الظلام، لقد خلقت طريقتك الخاصة للبقاء على قيد الحياة والتغلب على كل العقبات في حياتك، أنا آسف جدًا لإعاقتك، لكنني أعلم أن الله يساعدك ويمنحك القوة، لا يوجد شيء مستحيل فأنت تمتلكين قوة وإرادة مذهلة، حفظك الله».

فيما عبر آخر عن إعجابه بها وبما تقوم به، قائلًا: «هذا أجمل مقطع فيديو رأيته في عام 2021، فقدت يداها لكنها مع ذلك تواصل أداء عملها بشكل صحيح حتى قيادة السيارة التي تعتبر معقدة لغيرها ممن يمتلكون يدين ولكنها تفوقت عليهم، الإعاقة في العقول وليست في الجسد، أبكتنا جميعا، ربنا يحافظ عليكي ويديكي القوة».