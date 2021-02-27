«2 بس علشان ياخدوا حقهم».. سلوى: غيرة «السلايف» كلمة السر في الزيادة السكانية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أزمة الزيادة السكانية تمثل شبحا يهدد خطط التنمية، الأمر الذي أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عددا من المشاريع الطبية في مصر مؤخرًا، وتختلف أسباب زيادة أعداد المواليد من محافظة إلى أخرى، حيث أكدت راندا رجائي، منسقة برامج السكان بوزارة التضامن الاجتماعي، في أحد اللقاءات التلفزيونية أن «غيرة السلايف» في محافظات الصعيد تعد من أبرز المشكلات.

تزداد غيرة السلايف إذا كانوا في منزل واحد، وهو ما حدث مع سلوى السيد، 33 عامًا، ربة منزل، بعد زواج شقيق زوجها من امرأة تتصف بالحقد الشديد ما جعلها تحاول الابتعاد عنها تجنبا للخلافات بينهما، وخاصة أنهما يعيشان في نفس المنزل.

مقارنات يمارسها زوج «سلوى» معها بينها وبين سلفتها بعد مرور العام الأول على الزواج وإنجاب الأخيرة طفلها الثالث: «كان بيقارن بينا رغم إني خلفت طفلين هي خلفت تلاتة وبدأت المقارنات من جوزي إني لازم اخلف زيها طفل تاني رغم أن ده مكنش الاتفاق بينا أننا نخلف تاني».

سلوى: كل حاجة في حياتنا عايزها تبقى زي أخوه

لم تتحمل الزوجة كم المقارنات بينها وبين سلفتها: «كل حاجة في حياتنا عايزها تبقى زي أخوه ولأسف هما اتربوا على كده في عيلتهم، أن الاخوات يبقى في تشابة بينهم في كل حاجة»، حسب حديثها لـ«هُن».

لم تتوقف المأساة التي تعيش فيها عند الإنجاب فقط بل ومحاولة سلفتها الوقيعة بينها وبين زوجها:«مكنتش عارفة هى ليه بتعمل كده كانت بتدخل في كل كبيرة وصغيرة في حياتنا وبتتدخل في كل التفاصيل علشان تعرف اخبارنا أول بأول وتنقلها لأخوها».