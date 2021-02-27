إطلالات اليوم: ريا أبي راشد بفستان قصير.. وياسمين صبري ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

_ ياسمين صبري:

ارتدت الفنانة ياسمين صبري بلوزة باللون الأسود بقصة الأوف شولدر مزودة بأزرار من الأمام وحزام عند منطقة الخصر، مع بنطلون جينيز غامق، واعتمدت مكياجا ناعما، وارتدت إكسسوارات مكونة من سلسلة ومجموعة أساور، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الكاشمير، وتركت شعرها منسدلا.

_ مي عمر:

طلت الفنانة مي عمر ببلوزة باللون الأصفر المسطردة مع بنطلون باللون الأسود وبليزر باللون الرصاصي، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء ونظارة شمس باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

_نانسي عجرم:

تألقت الفنانة نانسي عجرم ببالطو باللون الأسود مزود بأكمام، مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا هادئا، تركت خصلات شعرها منسدلة.

_ ريا أبي راشد:

ظهرت الإعلامية بفستان قصير باللوني الأبيض والأسود، مزود بأكمام، وفتحة عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

_ سمية الخشاب:

أما الفنانة سمية الخشاب ارتدت بدي باللون الأسود مزود بأكمام مع هوت شورت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

_ نوال الزغبي:

كما ارتدت المطربة نوال الزغبي فستان باللون الذهيي، بقصة الكب، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.