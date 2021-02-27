سرطان الدم ينتصر على هند عادل لاعبة منتخب مصر: «ياريت الكل يسامحني»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت الصفحة الرسمية للكرة النسائية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن وفاة لاعبة نادى الطيران ومنتخب مصر للكرة النسائية، هند عادل الشهيرة بـ«هند زبادي» منذ ساعات، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الدم.

وكتبت الصفحة الرسمية للكرة النسائية على فيسبوك «egwf»: «بكل الحزن والوجع والامتثال لحكمته، تلقينا نبأ وفاة لاعبة الطيران والمنتخب السابقة البشوشه هند عادل «زبادي»، إنا لله وانا إليه راجعون، نعزي أنفسنا ونعزي اسرة الكرة النسائية، ونسال الله ان يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان، البقاء والدوام لله».

وتابعت الصفحة الرسمية، عقب نشر خبر الوفاة، في منشور آخر مطالبة بالدعاء:«ادعوا لـ هند أن يُطيب ثراها ويجعل صبرها علي المرض شفيع لا خيبات في الدُعاء، إمَّا مُجاب، أو مدفوعٌ به أذىٰ، أو أجرٌ مُدَّخر».

آخر ما كتبته هند قبل الوفاة

وكانت الفقيدة دوّنت كلمات قاسية، حيث انتزع الأمل منها، وذكرت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «أنا في العناية وفعلا خلاص بفقد الأمل ياريت الكل يسامحني.. استودعتكم الله».

ويرصد «هُن» في السطور التالية معلومات عن الفقيدة هند عادل.

من هي هند عادل؟

كانت في العقد الثاني من عمرها.

عملت مضيفة جوية بإحدى شركات الطيران.

إحدى لاعبات نادى الطيران ومنتخب مصر للكرة النسائية.

أُصيبت والدتها من قبل بالسرطان في ذراعها الأيمن.

شاركت من قبل متابعيها عن قصة خطبتها وفسخها فجأة بدون مقدمات.

أُصيب والدها بورم على الكلى.

أُصيبت الفقيدة بالسرطان بعد والدها ووالدتها، لتتحول من داعمة لأسرتها ومن حولها لمصابة.

أطلق عليها اسم شهرة «هند زبادي».