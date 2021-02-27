تزوجت مدير مكتب «مبارك».. 8 معلومات عن أميمة تمام «مذيعة الروج»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت الإعلامية أميمة تمام جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع مصور لها وهي تضع «روج» على الهواء خلال تقديمها نشرة التاسعة.

وسرعان ما تداول الرواد المقطع والصورة وسط حالة من الانتقادات والسخرية، ما دفع الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، إلى إحالة فريق عمل النشرة للتحقيق، مؤكدًا أن فريق العمل ومذيعة النشرة لم تراع القواعد والمعايير المهنية لما ارتكبوه من خطأ أثناء قراءة عناوين الأخبار.

وفي السياق ذاته، يرصد «هُن» أبرز المعلومات عن أميمة تمام.

من هي أميمة تمام؟

إعلامية تعمل في التلفزيون المصري.

تقوم بقراءة نشرة الأخبار على القناة الأولى والفضائية المصرية.

ابنة الدكتور تمام حسان، وكان يشغل منصب عميد كلية دار العلوم.

عضو في المجلس القومي للمرأة.

كانت الزوجة الثانية للسياسي والدبلوماسي الراحل الدكتور أسامة الباز، مدير مكتب الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

تزوجت من «الباز» عام 1998 وأنجب منه «مريم».

تنتمي لمحافظة قنا، وولدت في دولة المغرب.

بدأت دراسة الإعلام في سن السابعة عشر من عمرها.