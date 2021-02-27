شيرين رضا تكشف طريقة معاقبتها لابنتها في الطفولة: ممنوع تدوس على الأرض

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت الفنانة شيرين رضا، ليلة أمس، ضيفة على برنامج «لايف من الدوبلكس»، الذي تقدمه الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا»، والدمية «كارو»، على قناة «ON» الفضائية، حيث كشفت خلال اللقاء عن العديد من أسرار حياتها.

شيرين رضا حاصلة على الشهادة الإعدادية

وبسؤال الفنانة عن مؤهلها الدراسي، قالت خلال الحلقة، إنها حاصلة على الشهادة الإعدادية فقط، ولم تُكمل مسيرتها التعليمية داخل مصر، متابعة: «مكملتش تعليمي عشان سقطت في ثانوية عامة، وسافرت كملت دراستي برة، بس في مصر هنا المؤهل الدراسي بتاعي إعدادية».

عقاب شيرين رضا لابنتها نور عمرو دياب

وعن طريقة عقابها لابنتها نور عمرو دياب، في طفولتها، كشفت «شيرين» عن أسلوب عقابها لها، قائلة: «مكنتش بعذبها خالص، هي كانت تدخل أوضتها وتقعد على السرير وممنوع تدوس على الأرض».

آخر أعمال شيرين رضا

وجدير بالذكر، أن مسلسل «نمرة اتنين»، كان الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنانة شيرين رضا، أمام الفنان ماجد الكدواني، وكان عبارة عن مجموعة حكايات منفصلة، قدم بطولتها نيللي كريم، وآسر ياسين، ومنى ذكي، وأحمد مالك، وأمينة خليل، وصبا مبارك، وأخرجها عدد من المخرجين منهم هادي الباجوري، وطارق العريان، وتامر محسن، وهاني خليفة، ومحمد شاكر.

ويعد فيلم «الغسالة»، هو آخر الأعمال على الصعيد السينمائي التي ظهرت فيها الفنانة كضيفة شرف مع هنا الزاهد وأحمد حاتم ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من الفنانين، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت ومحمود الليثي وعلى الطيب وجيلان علاء.