كورونا اليوم: 5 أعراض لا تختفي سريعا.. وخطر يهدد المرضى بالوفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

5 أعراض تستغرق وقتا أطول لتختفي بعد التعافي

يمكن أن تكون مكافحة عدوى كوفيد-19 معركة طويلة وشاقة، في الوقت نفسه، هناك أيضًا بعض العلامات والأعراض الغريبة التي يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً لتختفي، حتى بعد الاختبار السلبي للفيروس، أبلغ بعض المرضى عن عدد كبير من المشكلات التي تؤثر عليهم جسديًا وعقليًا.

وفقا لـ"timesofindia"، الأعراض هي، فقدان حاسة الشم والتذوق، التعب الشديد، ضيق في التنفس، الصداع، آلام الجسم.

طريقة جديدة لتشخيص كوفيد-19 في أقل من 55 دقيقة

وفقا لـ" thehealthsite"، طور فريق من الباحثين شريحة بحجم الطوابع قد تساعد في تشخيص كوفيد-19 في 55 دقيقة فقط.

وفقًا للباحثين، يمكن أن تساعد هذه الأداة في تشخيص كورونا في 55 دقيقة أو أقل بمساعدة نانوبيدات مغناطيسية مبرمجة وأداة تشخيصية يتم توصيلها بهاتف خلوي جاهز للاستخدام.

خطر يهدد المرضى بالوفاة

تقول دراسة جديدة من كلية الطب بجامعة كوليدج لندن (UCL) في لندن، المملكة المتحدة، إن المرضى في المستشفى المصابين بـ كورونا ولديهم مستويات صوديوم غير طبيعية في الدم، لديهم خطر متزايد للإصابة بفشل الجهاز التنفسي أو الموت، وفقا لـ" thehealthsite".

ونشرت مجلة Endocrine Society of Clinical Endocrinology & Metabolism هذه الدراسة، وفقًا للباحثين، من المحتمل أن تؤثر نتائج هذه الدراسة بشكل مباشر على رعاية المرضى.

تجربة جديدة لتعزيز المناعة ضد تحورات كورونا

أكدت شركة فايزر وBioNTech ، أنها ستطلق تجربة جديدة للقاح "كوفيد-19" لمعرفة ما إذا كانت الجرعة الثالثة ستعمل كمعزز فعال ضد المتغيرات الناشئة للفيروس.

وستستخدم الدراسة مشاركين من تجربة أمريكية حالية، والذين سيُعطون جرعة معززة من اللقاح الحالي بين ستة إلى 12 شهرا بعد تلقي نظام الجرعتين الأولي، وسيتلقى 144 مشاركا في المرحلة الأولى من فئتين عمريتين جرعة ثالثة - الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18-55 و65-85، وسيُراقب جميع المشاركين في التجربة لمدة تصل إلى عامين، وفقا لروسيا اليوم.