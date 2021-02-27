قد يؤدي للموت.. خطر جديد يضرب مرضى كورونا في المستشفى.. ما هو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هناك العديد من العوامل التي قد تزيد من خطر وفاة الشخص من كوفيد-19 تمامًا مثل وجود العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة من هذا المرض الفيروسي.

الآن، تقول دراسة جديدة من كلية الطب بجامعة كوليدج لندن (UCL) في لندن، المملكة المتحدة، إن المرضى في المستشفى المصابين بـ كورونا ولديهم مستويات صوديوم غير الطبيعية في الدم، لديهم خطر متزايد للإصابة بفشل الجهاز التنفسي أو الموت، وفقا لـ" thehealthsite".

ونشرت مجلة Endocrine Society of Clinical Endocrinology & Metabolism هذه الدراسة، وفقًا للباحثين، من المحتمل أن تؤثر نتائج هذه الدراسة بشكل مباشر على رعاية المرضى.

يمكن أن يساعد قياس الصوديوم الأطباء في توقع المخاطر

يقول الباحثون إن قياسات الصوديوم يمكن أن تبلغ الأطباء بمرضى COVID-19 المعرضين لخطر التدهور والوفاة، يمكن أن توجه مستويات الصوديوم عملية اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان مريض كوفيد -19 يحتاج إلى دخول المستشفى أو المراقبة في وحدة العناية المركزة.

يتم إجراء الاختبار الروتيني عادة على جميع المرضى في المستشفى

يتم قياس الصوديوم بشكل روتيني كجزء من فحص الدم لجميع المرضى القادمين إلى المستشفى، وقياسه غير مكلف، الصوديوم معدن أساسي ويساعد على تنظيم حجم السوائل في الجسم وضغط الدم.

وأجريت الدراسة على 488 بالغًا مصابًا بـ COVID-19 تم إدخالهم إلى مستشفيين بلندن، مستشفى UCL ومستشفى Whittington ، على مدار ثمانية أسابيع العام الماضي، وكان متوسط عمر الرجال 277 و 211 امرأة 68 عامًا، كان لديهم متوسط إقامة في المستشفى لمدة 8 أيام.

انخفاض الصوديوم قد يعني التنبيب والمستويات العالية تزيد من خطر الموت

وفقًا للباحثين، هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها دراسة أن المرضى الذين يتقدمون إلى المستشفى مصابين بـ COVID-19 وانخفاض الصوديوم هم أكثر عرضة مرتين للتنبيب أو وسائل أخرى لدعم التنفس المتقدم مثل أولئك الذين لديهم صوديوم عادي، بالإضافة إلى ذلك، وجدوا أن المرضى الذين طوروا مستويات عالية من الصوديوم أثناء الإقامة في المستشفى كانوا أيضًا أكثر عرضة للوفاة بثلاث مرات من أولئك الذين لديهم مستويات الصوديوم الطبيعية طوال فترة العلاج في المستشفى.

ويحتاج حوالي 32 في المائة من المرضى الذين يعانون من انخفاض الصوديوم إلى دعم التنفس، حيث قال الباحثون إن ما يقرب من 32 في المائة من مرضى كوفيد -19 الذين يعانون من انخفاض مستويات الصوديوم عند دخول المستشفى يحتاجون إلى أنبوب تنفس وجهاز تنفس أو أكسجين من خلال قناع وجه مقارنة بـ 17.5 في المائة فقط من المرضى الذين كانت نسبة الصوديوم لديهم طبيعية.

على عكس الصوديوم الزائد في الدم، لا يرتبط انخفاض مستويات الصوديوم بزيادة خطر الوفاة في المستشفى، حيث توفي 56 في المائة من المرضى الذين يعانون من ارتفاع مستويات الصوديوم، وأظهرت البيانات أنه من بين المرضى الذين يعانون من مستويات عالية من الصوديوم في أي وقت أثناء إقامتهم في المستشفى، مات ما يقرب من 56 في المائة مقابل حوالي 21 في المائة من المرضى الذين ظل مستوى الصوديوم لديهم طبيعيا.

علاج عدم توازن الصوديوم

عادةً ما يعالج الأطباء المستويات المرتفعة للصوديوم بالسوائل الوريدية، وقد يتطلب انخفاض الصوديوم سوائل عن طريق الوريد أو تقييد السوائل أو الأدوية، ومع ذلك، غالبًا ما يتم التقليل من كلتا الحالتين وعدم معالجتهما.

ما الذي يسبب عدم توازن الصوديوم

هناك العديد من الأسباب التي تجعل المرضى يعانون من اختلال في مستويات الصوديوم لديهم، يمكن أن يؤدي فقدان السوائل بسبب الإسهال والقيء والتعرق وعدم شرب كمية كافية من الماء إلى ارتفاع مستويات الصوديوم، لذلك، من المهم تجنب الجفاف أثناء دخول المستشفى بسبب كورونا، من ناحية أخرى، يرتبط ارتفاع الصوديوم عادة بالنظام الغذائي.