فساتين سهرة مستوحاة من آيسل خالد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 فبراير 2021 04:37 مساءً - بجمالها المميز وملامحها المصرية الأصيلة، فازت آيسل خالد بمسابقة ملكة جمال آسيا والمحيط الهادي لعام 2016 و 2017، وهي مؤثرة بشكل كبير في مجال الموضة والأزياء للفتيات العربيات، لذا نرصد لكُنَّ اليوم من وحيها أبرز تصميمات فساتين السهرة لأناقة باهرة.



فساتين زفاف باللون الأبيض

فساتين زفاف باللون الأبيض



تبحث كل فتاة عن فستان الزفاف الذي يجعلها تظهر بإطلالة كالأميرات في ليلة الزفاف، لذا فهي بحاجة لتصميمات مبتكرة وأنيقة، ومن وحي آيسل خالد يمكننا أن نقدم لكُنَّ بعض الأفكار؛ حيث تأنقت بفستان أبيض من الساتان المزين بنفشة وكشكشة ناعمة في الأسفل مع قماش الشيفون في الرقبة والأكمام لإطلالة لافتة وبسيطة، ولمظهر أكثر فخامة فقد أطلت بفستان سكري بقَصَّة منسدلة ومكسوٍّ بالتطريز الفضي ومصممٍ بكُم واحد طويل بطريقة فاخرة، وأكملته بتاج فضي ضخم وطقم فاخر، فيما ظهرت بفستان منفوش مكسوٍّ بالزهور الناعمة ومطرز بالفضي على قماش شفاف في الأكمام ومنطقة الصدر، وأكملته بتاج ضخم مناسب للعروس.

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فساتين سواريه ناعمة

فساتين سواريه ناعمة



إن كنتِ بحاجة لفستان ناعم للسهرة يناسب الحفلات المختلفة، فقد ارتدَتْ آيسل خالد فستاناً أحمر ضيقاً بقَصَّة الحورية ومكسواً بقماش الدانتيل المزين بالزهور لأناقة جذابة، واختارت فستاناً أخضر منفوشاً بقَصَّة ضيقة في الخصر ليناسب مختلف الإطلالات، ولحفلات الخطوبة والمناسبات المميزة نسقت آيسل خالد فستاناً عنابياً منفوشاً مصمماً بقماش الشيفون في الجزء العلوي وبأكمام طويلة وطُرِّزَ بالزهور الصغيرة، مع عقد فضي مميز بتصميم فاخر وتاج مزين بالزهور إلى جانب تسريحة الشعر المموج، وفي إطلالة مناسبة للحفلات المميزة تزينت بفستان أسود منفوش مصمم بأكمام من الشيفون المنسدل على الكتفين مع تاج فضي ضخم.

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فساتين لامعة من آيسل خالد

فساتين لامعة من آيسل خالد



الفساتين اللامعة هي موضة الحفلات منذ سنوات، وما زالت مستمرة بأنماط متجددة خلال العام الحالي، ولتعتمدي أسلوب آيسل خالد المميز يمكنك التألق بفستان أحمر محتشم مصمم بذيل طويل ومكسوٍّ بالتطريزات اللامعة لأوراق الشجر الحمراء، وفي إطلالة مناسبة للخطوبة تجملت بفستان زهري منفوش مصمم بخصر ضيق وبقماش شفاف في الرقبة والأكمام ومطرز بالفصوص الصغيرة الملونة، وفي إطلالة أخرى ظهرت بفستان فضي منفوش مصمم بكمين منسدلين مع وشاح ناعم في الخلف، وطُرِّزَ بالزهور اللامعة لأناقة مميزة، كما أطلت بفستان مكسوٍّ بالترتر البرونزي والفضي مع حزام من المخمل للخصر.

آيسل خالد، مؤثرة في مجال الأزياء والموضة، ويتابعها على إنستجرام أكثر من مليون و٦٠٠ ألف شخص، ولأن الفتيات الشابات يقعن في حيرة أثناء اختيار أزيائهن للسهرة، فقد رصدنا لكُنَّ اليوم أبرز تصميمات الفساتين من وحيها لأناقة لافتة.

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