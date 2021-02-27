كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 فبراير 2021 04:37 مساءً - على الرغم من الرواج الكبير الذي حققته حقائب الكتف في الآونة الأخيرة، نظراً لسهولة الحركة بها وإمكانية اعتمادها وتنسيقها مع مختلف الإطلالات اليومية، إلا ان حقائب اليد لازالت مُفضلة لدى الكثير من النساء.

ولم تعد ألوان حقائب اليد تقتصر فقط على الألوان التقليدية المعتادة، مثل اللونين الأسود والبني، حيث قدمت أشهر الماركات العالمية، العديد من الألوان الصارخة وغير التقليدية لحقائب اليد، مثل حقائب يد باللون الأصفر، التي تُعد موضة عام 2021.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" مجموعة تصميمات حقائب يد باللون الأصفر موضة 2021، من أشهر الماركات العالمية، لتختاري من بينها التصميم الأنسب لكِ:



حقيبة يد صفراء من Fendi

Fendi



تُعد ماركة Fendi من أشهر الماركات العالمية أناقة وفخامة، إذ تتميز تصميماتها بالجاذبية اللافتة للأنظار، وهو ما جعلها من الماركات المُفضلة لدى الكثير من النساء.

ومن بين التصميمات المميزة لحقائب اليد الصفراء، أعجبنا هذا التصميم الأنيق من Fendi لحقيبة يد صفراء، بحجم متوسط، يناسب الخروجات النهارية والإطلالات المسائية أيضاً، حيث صُممت الحقيبة بمقبض صغير الحجم، مع فتحتين عند جانبي الحقيبة قبل المكان المُخصص للسحّاب مباشرة، إضافة إلى "غالق" معدني أنيق مُصمم من المعدن باللون "الروز جولد".

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حقيبة يد صفراء من Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana



لإطلالة أكثر أناقة وعملية بحقيبة اليد الصفراء، قدمت ماركة Dolce & Gabbana هذه الحقيبة الأنيقة، المُصممة من الجلد الأصفر، مع تصميم على شكل مستطيل ذي غطاء علوى يغطي منتصف الحقيبة، يعلوه مقبض الحقيبة الصغير، ويتوسطه غالق مستطيل معدني أنيق طُبعت عليه الحروف الأولى من شعار الماركة.

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حقيبة يد صفراء من Daniela Gregis

Daniela Gregis



لإطلالة أكثر عملية بحقيبة اليد الصفراء، تناسب الخروجات النهارية أو الإطلالات الصيفية على شاطئ البحر، قدمت ماركة Daniela Gregis العديد من الحقائب المٌصممة القماشية المُصممة من الكروشيه، أعجبنا منها هذا التصميم المميز لحقيبة يد مُصممة من الكروشيه الأصفر الذي تتخلله خيوط الكروشيه باللون الأخضر النعناعي، مع مقبض علوي صغير بنفس القماش المُصممة منه الحقيبة.

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حقيبة يد من Loewe

Loewe



لإطلالة جذابة وأنيقة بحقيبة اليد الصفراء، قدمت ماركة loewe هذا التصميم المميز، لحقيبة يد على شكل "سلة" كبيرة الحجم، ذات تصميم أنيق من الجلد الأصفر، ذي سحاب أمامي على أحد الجانبين باللون الأسود، إضافة إلى مقبض علوى صغير الحجم، صُمم من الجلد الأسود.

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