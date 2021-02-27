كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 فبراير 2021 04:37 مساءً - يُعد المكياج الترابي من أكثر صيحات المكياج رواجاً، نظراً لأناقته وإمكانية تطبيقه مع مختلف الإطلالات والمناسبات، إضافة إلى ملاءمته لجميع درجات ألوان البشرة.

وتختلف خطوات تطبيق المكياج الترابي، بحسب كونه ثقيلاً أو هادئاً، وفي السطور التالية، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" خطوات تطبيق مكياج ترابي ثقيل، لإطلالة أكثر جاذبية وفخامة:



أولاً: الأدوات المستخدمة في تطبيق مكياج ترابي ثقيل

مكياج ترابي ثقيل (الصورة من انستغرام)



-البرايمر.

- كريم الأساس المناسب للون بشرتك.

- الكونسيلر.

-ظلال العيون بدرجات الألوان الترابية الداكنة.

- الآيلاينر.

- بودرة أو ماسكرا الحواجب.

- ماسكارا سوداء داكنة، ورموش صناعية.

-بلاشر باللون الخوخي أو البرتقالي.

-أحمر الشفاه بإحدى درجات الألوان النيود أو الألوان الترابية.

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ثانياً: خطوات تطبيق مكياج ترابي ثقيل

مكياج ترابي ثقيل (الصورة من انستغرام)



1-طبقي البرايمر المناسب لنوع بشرتك، ووزعيه جيداً على وجهكِ ورقبتكِ، لضمان ثبات المكياج لأطول فترة.

3- طبقي كريم الأساس المناسب للون بشرتك، ويُفضل أن يكون بنفس لون بشرتك أو بدرجة أغمق قليلاً، واحرصي أيضاً على تطبيق الكونسيلرعلى الهالات السوداء وحول منطقة العين.

5- طبقي ظلال العيون الفاتح بإحدى درجات الألوان الترابية الفاتحة (البيج الفاتح أو البني الفاتح أو الخوخي الفاتح) على الجفن المتحرك وأسفل الحاجبين، ثم طبقي ظلال العيون بإحدى درجات الألوان الترابية الداكنة (البني الداكن أو الرمادي الداكن) على الزاوية الخارجية للجفن المتحرك عند طية الجفن، وأعلى الجفن المُتحرك.

6-لإطلالة أكثر جاذبية بمكياج ترابي ثقيل، يُمكنكِ تطبيق ظلال العيون الجليتر على الزاوية الداخلية للجفن المُتحرك.

7-حددي عينيكِ بالأيلاينر، بتطبيق رسمة الأيلاينر المجنح أو رسمة الخط المستقيم السميك.

8- حددي حواجبك بقلم أو بودرة تحديد أو ماسكرا الحواجب، بدرجة اللون المناسبة للون بشرتكِ.

9- طبقي الماسكرا السوداء الداكنة على رموشكِ لإطلالة أكثر جمالاً، كما يُمكنكِ استخدام الرموش الصناعية.

10-طبقي البلاشر باللون الخوخي أو البرتقالي على الخدود، ثم طبقي الهايلايتر على الوجنتين وعلى طرف عظمة الأنف، ليمنحكِ إطلالة أكثر إشراقاً.

11-طبقي أحمر الشفاه بإحدى درجات الألوان الترابية أو الألوان النيود المُفضلة لديكِ.

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