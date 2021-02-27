لماذا عليك وضع العطر قبل النوم؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 فبراير 2021 04:37 مساءً -

تشير دراسات كثيرة الى أن للعطر قدرةً كبيرةً على التأثير في المزاج بشكل إيجابي، وتقليل التوتر، وإرخاء العضلات، وهي أمور مهمة جداً بالنسبة الى المرأة لتنام جيداً وتستيقظ مرتاحة وبكامل نشاطها وطاقتها. إضافة الى ذلك، فإن رائحة العطر تقوي العلاقة بينك وبين الشريك، وتجعله منجذباً إليك دائماً، فتساعد في تهدئة أي علاقة متوترة بينهما. كذلك، تساعد العطور في تقليل أوقات الاستيقاظ أثناء النوم، وتحسين الشعور بالحيوية في اليوم التالي.

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وضع العطر قبل النوم



خيارات عطور لاستخدامها قبل النوم





Jo Malone London Jasmine Sambac & Marigold Cologne Intense

Jo Malone London Jasmine Sambac & Marigold Cologne Intense



هذا العطر هو أحد أنواع العطور الكلاسيكية التي بالإمكان اعتمادها قبل الخلود الى النوم، وأكثر مزيج عطري مبيعاً للعلامة التجارية Jo Malone، حيث يعتمد في تركيبته على نغمات الياسمين واليلانغ يلانغ والعنبر والفانيليا.

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Christin Louboutin Loubidoo

Christin Louboutin Loubidoo



سيجعلك هذا العطر كأميرة في نظر الشريك، نظراً الى رائحته الأنثوية الجذابة، الرقيقة التي تدوم حتى صباح اليوم التالي، والتي تعتمد على نغمات الأزهار والفراولة وخشب الأرز. وهي نغمات تجمع البساطة والثراء، وستمنحك لمسة في غاية الجمال والرقي خلال ساعات الليل.





Jimmy Choo I Want Choo

Jimmy Choo I Want Choo



إنه أحد أحدث العطور الصادرة من علامة Jimmy Choo، وهو عطر زهري – شرقي غني بنفحات الخوخ والفانيليا، التي ستوفر لك رائحة حسية متطورة، تساعدك في طرد التعب والتوتر خلال الليل، وتعمل على منحك الهدوء والراحة.

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Tom Ford Tubéreuse Nue

Tom Ford Tubéreuse Nue



يعد هذا العطر الجديد من توم فورد Tom Ford مزيجاً مثالياً من الأزهار كالياسمين ومسك الروم، والتوابل كالفلفل، إضافة الى المسك. قومي بتطبيقه عند معصميك قبل الخلود النوم، وستلاحظين أنه سيصبح أكثر عمقاً وثراء على مدار الليل.





Giorgio Armani Beauty Si Passione Intense Eau de Parfum

Giorgio Armani Beauty Si Passione Intense Eau de Parfum



إن رشة واحدة من هذا العطر قبل الذهاب الى الفراش، تجعلك تغطين في نوم عميق طوال ساعات الليل، وذلك بفضل النغمات المهدئة التي يحتوي عليها، بما فيها الكشمش الأسود والفانيليا. فمهما كنت متعبة ومتوترة، فإن هذا العطر سيشعرك بالهدوء والطمأنينة فور استخدامه.

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