معاناة رضيع في كفر الشيخ: عربية رمته والمستشفى رفضت استلامه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في منتصف إحدى ليالي البرد القارص، ومن داخل أحد شوارع منطقة منشية ناصر البحرية بمحافظة كفر الشيخ، كسر صوت بكاء رضيع الهدوء التام الذي خيم على المنطقة، ليلتفت إليه أحد السكان، ويكتشف وجود طفل لا يتجاوز عمره العام، وهو يحبي على بطنه فوق الأسفلت، محاولا البحث عن من يحمله ويعتني به.

تفاصيل العثور على الرضيع المجهول

إبراهيم حسن، أحد سكان المنطقة، والذي عثر على الرضيع مجهول الهوية، يكشف خلال حديثه لـ «هن»، تفاصيل العثور عليه، «في ليلة أول امبارح كانت الساعة داخلة على واحدة صباحا، الدنيا كانت ساكتة خالص عندنا في المنطقة لأنها بتكون هادية في بعد 12 بليل، في واحدة جارتنا كانت واقفة في البلكونة وسمعت صوت عيل صغير بيعيط، وبصت لاقت الطفل ده وهو بيعيط وبيزحف على بطنه في الجو البرد ده».

يقول إبراهيم، «من غير تفكير جارتنا ندهت عليا ونزلت فعلا خدت الولد على طول، واطمنا على حالته أنا ومراتي وغيرنا ليه هدومه لأنها كانت باظت ومش نضيفة من الزحف على الأسفلت، وبعدين نزلنا تاني يوم عملنا محضر في القسم برقم 798، ومع الفحص والتحريات كاميرات المراقبة في المنطقة عندنا، وضحت إن في عربية مجهولة جت وفي حد نزل منها رماه وركب تاني والعربية طلعت تجري على طول، بس لسه مش عارفين عنها أي معلومات، وقالوا لينا نروح نسلمه في المستشفى».

المستشفى يرفض استلام الرضيع المجهول

وسرعان ما توجه الرجل وزوجته لأحد المستشفيات لتسليم الرضيع، لكنه جرى رفض استلامه، «المستشفى رفضت تستلمه مننا لأن سنه تجاوز الشهر، ومينفعش وضعه في حضّانة، وقالوا لنا إنه محتاج مرافق ليه، وبالفعل أخدته البيت تاني أنا وزوجتي واهتمينا بيه لحد ما النيابة أمرت إننا نسلمه لأحد دور الرعاية».