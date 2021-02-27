6 معلومات عن حرم صوفي أبو طالب بعد رحيلها اليوم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توفيت، اليوم، وفية أحمد العطيفي، زوجة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق، والذي شغل أيضًا منصب رئيس الجمهورية الأسبق بصفة مؤقتة عقب وفاة الرئيس أنور السادات.

ويرصد «هن» أبرز المعلومات عن السيدة وفية أحمد العطيفي، حرم رئيس الجمهورية الأسبق صوفي أبو طالب:

من هي وفية أحمد العطيفي؟

- توفت عن عمر يناهز الـ80 عامًا.

- أنجبت 4 أبناء من زوجها الرئيس الراحل صوفي أبو طالب، وهم ابتسام ونعمت والدكتور حسين أبوطالب، أستاذ بكلية الطب بجامعة الزقازيق، والدكتور أحمد أبوطالب أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

- كما لها 4 أشقاء ذكور وهم المستشار صفاء الدين العطيفي، والدكتور جمال العطيفي وزير الثقافة السابق، والمستشار عمر العطيفي، وعلي العطيفي.

- توفت في شهر الذي رحل فيه زوجها صوفي أبو طالب، إذ توفى في فبراير 2008.

- من المقرر أن تشيع الجنازة عقب صلاة العصر اليوم، بقرية أبوطالب مركز طامية بمحافظة الفيوم ويدفن جثمانها إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة.

صوفي أبو طالب

وصوفي أبو طالب تولى رئاسة مصر بصفة مؤقتة لمدة 8 أيام فقط من 6 إلى 14 أكتوبر، عقب اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات في العام 1981، إذ كان يشغل وقتها منصب رئيس مجلس الشعب.

وتوفى صوفي أبو طالب، في يوم 21 فبراير لعام 2008 في ماليزيا عندما كان يشارك في الملتقي العالمي الثالث لرابطة خريجي الأزهر حول العالم في كوالالمبور‌.