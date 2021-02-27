أثناء الامتحانات.. اتبع 4 نصائح وتجنب هذه الأطعمة لتعزيز قوة عقلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي اليوم السبت 27 فبراير وتستمر حتى 9 مارس، إلكترونيا من المدرسة.

ولهذا نقدم للطلاب ما الذي يجب تجنبه في الطعام لتعزيز قوة عقلك، وفقا لما نشره موقع " timesofindia".

وقت الامتحان مرهق للغاية ويتطلب الكثير من التخطيط وإدارة الوقت، للحصول على درجة جيدة في موضوع ما ، جنبًا إلى جنب مع خطة الدراسة المناسبة، من الضروري أيضًا الانتباه إلى عادات أسلوب حياتك، مباشرة من نظامك الغذائي إلى جدولك اليومي، يمكن أن يؤثر كل شيء على درجاتك، علاوة على ذلك ، يميل معظم الناس إلى الإفراط في تناول الطعام بسبب الإجهاد بالقرب من الامتحان، مما قد يكون غير صحي ويؤدي إلى إعاقة الدماغ.

وفقًا لأخصائي التغذية الشهير بوجا مخيجا ، فإن تناول أنواع معينة من الأطعمة يمكن أن يزيد من اليقظة، ويعزز الاحتفاظ بالذاكرة، ويمكن أن يعزز مستويات الطاقة، إليكم خمس نصائح يجب على الجميع اتباعها لتحقيق درجة جيدة في الامتحان.

تناول الخضروات الورقية

تناول الخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة مفيدة للعينين والدماغ، لذلك، يجب أن تحاول تضمين المزيد من الخضار الخضراء في نظامك الغذائي عند التحضير لأي نوع من الامتحان.

تحتوي الخضروات على كمية عالية من الحديد ، والتي يمكن أن تساعد في زيادة مستوى الهيموجلوبين وزيادة اليقظة.

أضف المزيد من البروتين

يعد البروتين أحد أهم ثلاثة مغذيات كبيرة يحتاجها الجسم بكميات كبيرة للقيام بالعديد من الوظائف الداخلية، إنها اللبنات الأساسية للخلايا ويمكن أن تساعد في تعزيز ذاكرتك، يزيد من الانتباه ويحسن مستوى الطاقة، يجب على كل فرد أن يأكل 0.8 جرام من البروتين لكل كيلو من وزن الجسم.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر

يجب تجنب جميع أنواع الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من السكر قبل الامتحان مباشرة.

الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من السكر مثل الكعك والشوكولاتة يمكن أن تمنحك بالتأكيد طاقة فورية، ولكن بعد فترة، ستؤدي إلى انخفاض مفاجئ في مستوى الطاقة، سيؤدي ذلك إلى الإرهاق والنسيان.

النوم لمدة 7-8 ساعات

إن أخذ 7-8 ساعات من النوم لا يجدد طاقتك وينشطك فقط، ولكنه مهم أيضًا لحفظ الأشياء لفترة طويلة، يساعد النوم الكافي على تحويل الذاكرة قصيرة المدى إلى ذاكرة طويلة المدى.

يمكن أن يساعدك ذلك على تذكر كل الأشياء التي تعلمتها قبل الامتحان، يمكن أن يؤدي تقليل وقت نومك إلى الشعور بالخمول.

اشرب ماء

إن تناول كمية كافية من الماء أمر بالغ الأهمية للجميع، خاصة عندما يكون الامتحان قاب قوسين أو أدنى، يجب على كل فرد شرب 2 لتر من الماء كل يوم من أجل الصحة المثلى.

يمكن أن يمنع الحفاظ على كمية الماء التي تتناولها الصداع والتقلصات وحتى يمنعك من تناول المضغ غير الصحي.