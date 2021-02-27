من بينها الخنافس.. 8 حشرات لا يجب قتلها لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هناك العشرات من الحشرات التي تفيدنا في الواقع، حيث يقوم بعضها بتلقيح المحاصيل وأكل الحشرات الضارة، لذا يجب تجنب قتلهم.

وفي التقرير إليك أهم 9 حشرات لا يجب قتلها من أجل الاستفادة منها، وذلك وفق ما أورد موقع "برايت سايد".

1- العناكب:

لا مانع من الخوف من العناكب، فهي تتحرك بسرعة ولديها الكثير من الأرجل، ولكنها جزء مهم من نظامنا البيئي، إذ تصنع شبكات للقبض على الآفات الأخرى وحتى الحشرات الحاملة للأمراض مثل البعوض.

2- فرس النبي:

فرس النبي هو مساعد كبير ضد الآفات في حديقة المنزل، ويمكن لنوع واحد أن يأكل عشرات الحشرات، فهذا يساعد على حماية نباتاتك من التلف، بالإضافة إلى أن هذه الحشرة مفيدة جدًا لدرجة أن بعض الأشخاص يشترون حشرة فرس النبي لإطلاقها في حدائقهم بأنفسهم لمنع الحشرات الأخرى من تدمير الأشياء.

3- الخنافس:

إنها ليست جميلة فحسب، بل إنها مفيدة للغاية أيضًا، فالخنافس تأكل آفات الحديقة مثل حشرات المن، والعث، وذباب الفاكهة، والتربس، ويمكن لنوع واحد أن يأكل أكثر من 50 حشرة من المن في اليوم.

4- نحل العسل:

نحل العسل هو جزء قيم للغاية من نظامنا البيئي، حيث إنهم يقومون بجمع الرحيق وتلقيح الأزهار والمحاصيل، بالإضافة إلى أن هذا النحل يصنع عسلًا لذيذًا.

5- حشرة أبو مقص:

تبدو شعرات الأذن في هذه الحشرة مخيفة لأنها تحتوي على زوج من الملاقط الكماشة على بطنها، ويُعد أبو مقص غير ضار نسبيًا وطالما أنك لا تلمسه، فلن يستخدم كماشته، وتتغذى على الحشرات الميتة والمواد النباتية المتحللة التي تفيد النظام البيئي لحديقتك.

6- أفيد ميدج:

هذه الحشرة لا تقدر بثمن، حيث إنها تعتبر وسيلة فعالة وصديقة للبيئة لمكافحة الآفات.

7- دبور براكونيد:

إذا كنت تزرع الطماطم في حديقتك، فلا تقتل حشرة دبور براكونيد أبدًا، وذلك لإنها تتغذى على دودة الطماطم المخيفة ويمكن أن تنقذ محصولًا كاملاً من الطماطم، كما أنها تقتل الآفات الضارة الأخرى.

8- عنكبوت أبي طويل سيقان:

هذا العنكبوت غير سام، ويشتمل النظام الغذائي لهذه الحشرة على مجموعة واسعة من الآفات والعناكب، مما يجعلها مفيدة بشكل لا يصدق في حديقة منزلك أو حتى حول النباتات المنزلية.