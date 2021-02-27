وفاة أرملة صوفي أبو طالب رئيس مصر الأسبق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توفيت، اليوم، وفية أحمد العطيفي، زوجة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق، والذي شغل أيضًا منصب رئيس الجمهورية الأسبق بصفة مؤقتة بعد اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات في العام 1981.

ومن المقرر أنَّ تشيع الجنازة عقب صلاة العصر اليوم، بقرية «أبو طالب» في مركز طامية بمحافظة الفيوم، ويواري جثمان الفقيدة مثواها الأخير بمقابر العائلة.

صوفي أبو طالب تولى الرئاسة عقب اغتيال السادات عام 1981

وصوفي أبو طالب تولى رئاسة مصر بصفة مؤقتة لمدة 8 أيام فقط من 6 إلى 14 أكتوبر، عقب اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات في العام 1981، إذ كان يشغل وقتها منصب رئيس مجلس الشعب.

وتوفي صوفي أبو طالب، في يوم 21 فبراير لعام 2008 في ماليزيا عندما كان يشارك في الملتقي العالمي الثالث لرابطة خريجي الأزهر حول العالم في كوالالمبور‌.