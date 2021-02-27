«أمهات مصر» يرصد مشاهد دعم الآباء والمعلمين لطلاب أولى ثانوي

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن الساعات الماضية شهدت دعم كبير من جانب أولياء الأمور وبعض المعلمين والوزارة لتشجيع طلاب الصف الأول الثانوي الذين يؤدون أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول في اللغة العربية والأحياء، اليوم السبت.

ورصدت «عبير»، في بيان لها، مشاهد الدعم للطلاب والتي تمثلت في نشر نماذج استرشادية لامتحانات بعض مواد طلاب الصف الأول الثانوي مثل اللغة الإنجليزية والتاريخ وغيرها على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم وقناة مدرستنا، بالإضافة إلى إعلان مصادر بالوزارة بأن الامتحان سيكون خاليا من الأسئلة المقالية بمختلف المواد الدراسية والابقاء على الأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد»، وغيرها، وكذلك قيام عدد من المعلمين بنشر نماذج وفيديوهات للطلاب على جروبات السوشيال ميديا.

عبير: نطالب بحل أي مشكلات تواجه الطلاب عند أداء الامتحانات

وطالبت «عبير»، «الوزارة والإدارات التعليمية بحل أي مشكلات قد تواجه الطلاب عند أداء الامتحانات على جهاز التابلت، حتى يستطيع الطلاب التركيز في الامتحان وبدلا من إضاعة واهدار الوقت».

وكان اتحاد أمهات مصر، برئاسة عبير أحمد، ناشد أولياء الأمور من الأمهات بعد التواجد أمام المدارس واللجان لمنع التكدس والتزاحم وهو ما يساعد في انتشار فيروس كورونا، وذلك للحفاظ علي الجميع.

بدأت صباح اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم العام والفني، بعد أن تم تأجيلها منذ يناير الماضي بسبب ذروة فيروس كورونا، حيث تعقد امتحانات الصف الأول الثانوي إلكترونيا وورقيا بالمدارس، بمادتي اللغة العربية والأحياء، وسط مخاوف أولياء الأمور على أبنائهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.