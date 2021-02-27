احترس من الإفراط في تناول الخبز الأبيض.. يسبب أمراض القلب

القاهرة - سمر حسين - صحة

يستهلك البعض الخبز الأبيض بكميات كبيرة دون إدراك خطورته على الصحة، لأنه عادة ما يصنع من دقيق تمت معالجته وتجريده من العناصر الغذائية المهمة، ومن أضراره كما ذكرها موقع «healthy line».

الإمساك

يعتبر من أكثر الأعراض التي تظهر على الأفراد بسبب الإفراط في تناوله، يصنع الخبز الأبيض من الحبوب المصنعة مثل الأرز الأبيض والمعكرونة البيضاء والعديد من المعجنات والمخبوزات.

ارتفاع مستويات السكر في الدم

يمكن أن يسبب الخبز الأبيض ارتفاعاً في مستويات السكر في الدم لأنه يفرز الجلوكوز.

من ناحية أخرى، فإن الأطعمة منخفضة نسبة السكر تطلق الجلوكوز ببطء، مما يسمح لمستويات السكر في الدم بالبقاء ثابتة. إذا كان الشخص مصابًا بداء السكري من النوع 1 أو 2، فقد يكون تناول الخبز الأبيض غالبًا أمرًا خطيرًا لأنه قد يؤدي إلى ارتفاع منتظم في نسبة السكر في الدم.

زيادة الوزن

تشير إحدى الدراسات إلى أن تناول الأطعمة مثل الخبز الأبيض والحلويات، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الجوع، الذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن.

تهيج البشرة وحب الشباب

وفقًا للأكاديمية الأمريكية لجمعية الأمراض تشير العديد من الدراسات الصغيرة، إلى أن اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة سكر كبيرة قد يزيد من كمية حب الشباب.

عندما يرتفع مستوى السكر في الدم، يزيد الجسم إنتاجه من الدهون التي تساهم في تهيج البشرة ونشوء حب الشباب.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

أن تناول كمية كبيرة من الخبز الأبيض، والكرواسون، والمقرمشات، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية، والسكتة الدماغية، والنوبة القلبية بنسبة 47٪.