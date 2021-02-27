إطلالة ياسمين صبري تثير سخرية متابعيها: باقي البدلة في المصبغة (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

إطلالة جديدة شاركت بها الفنانة ياسمين صبري متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لكنها تلقت تعليقات ساخرة من بعض المتابعين.

وظهرت «ياسمين» في الصورة وهي مرتدية بلوزة سوداء ذو حزام من الخصر، وبنطلون جينز واسع، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، واكتفت بوضع «إيموشن» ورد.

ورغم بساطة الإطلالة التي ظهرت بها الفنانة ياسمين صبري لكنها أثارت سخرية متابعيها بسبب البنطلون الجينز، فكانت من ضمن التعليقات: «زبطي الطقم كله وسبتي البنطلون.. البنطلون تافه.. البنطلون مش حلو لأ.. باقي البدلة في المصبغة.. أول مرة ميعجبنيش ستايلك».

ياسمين صبري «فارسة» في جلسة تصوير

وكان من آخر ظهور للفنانة ياسمين صبري هو خضوعها لجلسة تصوير خلال ممارستها رياضة الفروسية، والتي شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت ياسمين صبري بملابس رياضية باللون الأبيض تحمل توقيع دار الأزياء الفرنسية «بالمان»، مع بنطلون أسود وبوت طويل قاتم اللون، وخوذة سوداء، وتفاعل معها متابعوها في تسجيل أكثر من 40 ألف إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: «ملكة جمال الفروسية»، «أجمل فنانة في الوطن العربي»، «جميلة ومتألقة».

وكان مقطع فيديو قديم للفنانة ياسمين صبري، خلال لقاء سابق لها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة»، تناول حديثها عن اختيار «ستايل البنات» في الأزياء، جعلها تتصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

فذكرت «ياسمين» خلال لقائها السابق «اكتشفت أن الاستايل عند البنت ضاع.. وحسيت أن لو أنا اللي عليا الضوء.. وأن البنات بيقولوا عمرنا ما هنلبس كدا عشان الفستان دا بـ20 ألف جنيه مثلا.. فأنا هعملهم حاجة بـ2000 جنيه.. والفستان اللي أنا لابسا ده من المصنع اللي أنا بتعامل معاه بـ2500 أي بنت تقدر تجيبه».