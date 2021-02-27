بينها "لايم والأنفلونزا".. 8 أمراض تتشابه في أعراضها مع أمراض أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يجري العديد من الأطباء تشخصيات غير صحيحة للمرضى، ويحدث هذا غالبًا لأن العديد من الأعراض يمكن أن تشير إلى أمراض مختلفة، وفي بعض الأحيان يكون من الصعب جدًا الكشف عن المرض الصحيح.

وفي التقرير إليك أكثر الحالات والأعراض شيوعًا التي يمكن أن تتنكر في صورة أمراض أخرى وبالتالي يتم تشخيصها خطأ، وفقا لموقع "برايت سايد".

1- مرض لايم مقابل الانفلونزا:

يُعرف هذا المرض بالطفح الجلدي الذي يظهر عند إصابة الشخص بعد أن يلدغه القراد، ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي تمر دون هذا الطفح الجلدي، بدلاً من ذلك، يمكن أن يعاني المرضى من أعراض مثل آلام الجسم، والحمى، والإرهاق، والتي عادة ما ينتهي الأطباء بتشخيصها على أنها نزلة إنفلونزا، ولا يمكن لفحص الدم أن يخبرنا كثيرًا في هذه الحالة، لأن الجسم لا يبدأ في تطوير الأجسام المضادة التي تشير إلى هذه الحالة إلا بعد أسبوعين، لذلك، إذا اشتبه الأطباء في مرض لايم، فسيعطونك مضادًا حيويًا لمرة واحدة يمنع الآثار طويلة المدى له.

2- مشاكل الغدة الدرقية مقابل ارتفاع ضغط الدم:

تعتبر الغدة الدرقية جزءًا مهمًا جدًا من الجسم، حيث إنها تتحكم في العديد من الهرمونات، وعندما تكون الغدة الدرقية غير نشطة (قصور الغدة الدرقية)، فقد تواجه أعراضًا مثل زيادة الوزن، والحساسية والتعب، والتي غالبًا ما يمكن الخلط بينها وبين حالات مثل الاكتئاب.

وهناك مشكلة أخرى في الغدة الدرقية وهي عندما يكون النشاط مفرطًا (فرط نشاط الغدة الدرقية)، والذي يسبب فقدان الوزن والتهيج وسرعة ضربات القلب، وهذه الأعراض شائعة أيضًا للعديد من الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم، لهذا السبب من المهم فحص هرمونات الغدة الدرقية.

3- الانسداد الرئوي مقابل نوبة الهلع:

تحدث هذه الحالة الخطيرة جدًا عندما تسد بقعة الدم الشريان الرئوي في الرئتين، ما يتسبب في ألم حاد في الصدر وضيق في التنفس وقلق وإغماء، ونظرًا لأن هذه الأعراض تشبه حالات أخرى مثل نوبات الهلع أو الالتهاب الرئوي أو النوبة القلبية، وفقًا لدراسة، فقد تم تشخيصها بشكل خاطئ في 33.5٪ من الحالات.

4- مرض الاضطرابات الهضمية مقابل التهابات الجهاز الهضمي:

الداء البطني، بعبارات بسيطة، هو عدم القدرة على هضم الجلوتين، ويوجد الجلوتين بشكل أساسي في القمح وبعض الحبوب الأخرى، ويقول الأطباء إن حوالي 83 ٪ من المصابين بهذا المرض إما لا يتم تشخيصهم أو يتم تشخيصهم بشكل خاطئ بحالات أخرى، والسبب في ذلك أن أعراضه تختلف من شخص لآخر وهي شائعة جدًا لأمراض أخرى في الجهاز الهضمي والتي يمكن أن تتكون من آلام في المعدة وإسهال وإمساك وصداع وغير ذلك.

5- الذئبة مقابل مشاكل الكلى والرئة:

هذا المرض الالتهابي المزمن له العديد من الوجوه وغالبًا ما تكون أعراضه غير محددة ومختلفة تمامًا، وعلى الرغم من أنه معروف بطفح جلدي على شكل فراشة على الخدين، إلا أن بعض المرضى لا يعانون منه، وقد تشمل الأعراض الأخرى التعب وآلام المفاصل ومشاكل الكلى والرئة، هذا هو السبب في أنه من الصعب جدًا على الطبيب تشخيصه في البداية.

6- السكتة الدماغية مقابل تسمم الكحول:

غالبًا ما يتجاهل الأطباء العلامات المبكرة للسكتة الدماغية أو يستبعدونها، وتحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع تدفق الدم إلى الدماغ، وغالبًا ما يتم تشخيص هذه الحالة بشكل خاطئ بالدوار أو الصداع النصفي أو تسمم الكحول، ويحدث هذا لأن أعراض السكتة الدماغية تشمل مشاكل في الرؤية، وصعوبة في الكلام، والتشوش، وتغير الحالة العقلية.

7-السرطان مقابل العديد من الحالات الأخرى:

وفقًا لمجلة Journal of Clinical Oncology ، فإن الأطباء يخطئون في تشخيص أنواع معينة من السرطان بنسبة تصل إلى 44٪ ، ويحدث هذا لأن أدوات التشخيص ليست دقيقة بدرجة كافية وغالبًا ما تكون الأعراض غامضة للغاية، ويمكن أن يتنكر سرطان الرئة كعدوى في الرئة أو سرطان الثدي مثل التهاب الضرع، وما إلى ذلك.

8- التهاب الزائدة الدودية مقابل القولون العصبي:

يُعرف التهاب الزائدة الدودية على نطاق واسع بأعراضه الرئيسية وتشمل، ألم في الجزء السفلي الأيمن من البطن، ومع ذلك، في كثير من الحالات، تظهر أعراضه في أماكن مختلفة، مما يجعل من الصعب جدًا تشخيصه، وفي بعض الأحيان يمكن أن تختلط بمتلازمة القولون العصبي، إذا كنت تعاني من القيء والغثيان أيضًا، ونظرًا لأن تمزق الزائدة الدودية حالة تهدد الحياة، فمن المهم جدًا عدم تجاهل آلام البطن، بغض النظر عن موقعها.