10 أسباب لاحتباس الماء في الجسم.. يجب مراقبتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يحدث احتباس الماء أو السوائل في الجسم عند وجود مشكلة في واحدة أو أكثر من آليات الجسم للحفاظ على مستويات السوائل، فتتمثل الأعراض الرئيسية في التورم وعدم الراحة.

ويساعد نظام الدورة الدموية والكلى والجهاز الليمفاوي والعوامل الهرمونية وأنظمة الجسم الأخرى في الحفاظ على مستويات السوائل الصحية، إذا ظهرت مشكلة في واحد أو أكثر من هذه الأنظمة ، يمكن أن يحدث احتباس السوائل .

واستعرض موقع health.kompas بعض الأسباب المحتملة لاحتباس الماء، وهي كما يلي:

تلف الشعيرات الدموية

الشعيرات الدموية هي أوعية دموية صغيرة لها دور رئيسي في تنظيم توازن السوائل في الجسم، ويمكن لبعض الأدوية، مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم، أن تتسبب في تلف الشعيرات الدموية.

وتعد الشعيرات الدموية هي المسؤولة عن توصيل السوائل إلى الأنسجة المحيطة، هذا السائل، الذي يسمى السائل الخلالي، يمد الخلايا بالمغذيات والأكسجين، بعد توفير العناصر الغذائية، يعود السائل إلى الشعيرات الدموية.

وفي حالة تلف الشعيرات الدموية، قد يتطور الأمر، بحدوث بعض المشاكل التي تشمل تمزق جدران الشعيرات الدموية، لتترك الكثير من السوائل الشعيرات الدموية ويدخل الفراغات بين الخلايا، وإذا كانت الشعيرات الدموية غير قادرة على إعادة امتصاص السوائل، فسيبقى السائل في الأنسجة، مما يسبب التورم واحتباس الماء.

قصور القلب الاحتقاني

تساعد عملية ضخ القلب في الحفاظ على الضغط الطبيعي داخل الأوعية الدموية، إذا توقف قلب الشخص عن العمل بشكل فعال، فسيتغير ضغط دمه، ما يتسبب في احتباس السوائل.

قد يكون هناك تورم في الساقين والقدمين والكاحلين، وكذلك سوائل في الرئتين، مما قد يسبب السعال أو صعوبة التنفس على المدى الطويل، فيمكن أن يسبب قصور القلب الاحتقاني مشاكل في التنفس وإجهاد القلب، ومن ثم يمكن أن تكون مهددة للحياة.

مشاكل الكلى

الكلى مسؤولة عن تصفية الدم والمساعدة في الحفاظ على مستويات السوائل في الجسم، فتدخل النفايات والسوائل والمواد الأخرى إلى الأنابيب الدقيقة في الكلى، والتي تعمل كمرشحات.

يعيد مجرى الدم امتصاص كل ما يمكن للجسم أن يعيد استخدامه ويزيل الفضلات من البول، وإذا كانت الكلى لا تعمل بشكل صحيح، فإن هذه الأعضاء غير قادرة على التخلص من النفايات، بما في ذلك السوائل والصوديوم، سيبقى السائل بعد ذلك في الجسم.

قد يعاني الأشخاص المصابون بأمراض الكلى المزمنة، على سبيل المثال، من تورم في الأطراف السفلية أو اليدين أو الوجه.

الحمل

خلال فترة الحمل، يحتفظ الجسم بالماء أكثر من المعتاد، وهذا يمكن أن يسبب انتفاخًا في أسفل الساقين، خاصة أثناء الطقس الحار أو بعد الوقوف لفترات طويلة.

ويمكن أن تساهم التغيرات الهرمونية وحمل الوزن الزائد على المعدة أيضًا في احتباس الماء، وعادة ما تكون هذه الحالة غير ضارة، ويمكن أن يختفي أو يزول معظمها بعد الولادة.

أما إذا تفاقم التورم فجأة ، فقد يكون علامة على تسمم الحمل، وهو نوع من ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يضر بالأم والجنين.

نمط الحياة المستقرة

يمكن للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الحركة أو نمط الحياة المستقرة أن يصابوا باحتباس الماء في أسفل الساق.

وقد تساعد هذه الخطوات في حل المشكلة:

-ابق ساقيك مرفوعتين

-ارتدِ الجوارب الضاغطة

-تمارين الحركة، مثل رفع وخفض الساق أو لف الكاحل

السمنة

قد يعاني الأشخاص المصابون بالسمنة من التورم بسبب الوزن الزائد الذي يحملونه، فتؤدي السمنة أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى وأمراض القلب، وكلها يمكن أن تؤدي إلى احتباس الماء.

وتزيد السمنة أيضًا من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، والتي تشمل داء السكري من النوع 2، وارتفاع ضغط الدم، ومشكلات صحية أخرى.

سوء التغذية

عندما يعاني الشخص من نقص حاد في البروتين، فقد يكون من الصعب على الجسم نقل السائل الخلالي مرة أخرى إلى الشعيرات الدموية، وعندما يُصاب الشخص بسوء التغذية الحاد، يمكن أن يُصاب بحالة من سوء التغذية يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

تشمل أعراض سوء التغذية فقدان كتلة العضلات وتضخم البطن، حيث أن هذا بسبب احتباس السوائل في أنسجة الجسم.

الالتهابات والحساسية

عندما يكتشف الجهاز المناعي تهديدًا غير مرغوب فيه، مثل البكتيريا أو مسببات الحساسية، فإنه يزيد من الهجوم، والالتهاب هو نتيجة هذه العملية.

وعندما يحدث الالتهاب، يفرز الجسم الهيستامين، الذي قد يتسبب في اتساع الفجوات بين خلايا جدار الشعيرات الدموية، فيتم ذلك للسماح لخلايا الدم البيضاء المقاومة للعدوى بالوصول إلى موقع الالتهاب، وعادة ما يكون التورم الذي يحدث قصير الأم.

الآثار الجانبية للعلاج

يمكن أن تسبب بعض الأدوية أيضًا احتباس الماء، وهذا يشمل:

-حاصرات قنوات الكالسيوم (CCBs)

-أدوية مضادة للإلتهاب خالية من الستيرود

-بعض العلاجات الهرمونية، بما في ذلك بعض حبوب منع الحمل

-بعض أدوية السكري

الظروف الهرمونية

فيمكن أن تسبب الاختلالات الهرمونية احتباس السوائل بالطرق التالية:

-الحيض: التغيرات في التوازن الهرموني يمكن أن تسبب تراكم السوائل قبل الدورة الشهرية، قد يعاني الشخص من انتفاخ وألم في الثدي نتيجة لذلك.

-مشاكل الغدة الدرقية: تفرز الغدة الدرقية هرمونات تلعب دورًا في تنظيم مستويات السوائل، لذلك قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من أمراض تؤثر على الغدة الدرقية من احتباس الماء.

-متلازمة كوشينغ: تسبب هذه الحالة إفراز الغدد الكظرية للكثير من هرمونات الستيرويد ، مما يؤدي إلى تورم الساقين