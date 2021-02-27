يحافظ على البشرة ويحميك من سرطان الجلد.. فوائد بالجملة لـ فيتامين بي 3

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحقق الفيتامينات فوائد عدة للجسم، فتساعد في الحفاظ على صحة الجلد وخاصة فيتامين بي 3 الذي يعمل على تحويل الطعام إلى طاقة.

فوائد فيتامين بي 3

وبخلاف دور فيتامين بي 3 في الحفاظ على صحة الجلد، فمن المؤكد أنه يحتوي على فوائد أخرى لجسم الإنسان، بحسب ما ذكره موقع «سكاي نيوز».

وهو واحد من 8 فيتامينات، ويساعد في تحويل الطعام إلى طاقة، وقابل للذوبان في الماء، وهذا يعني أن الجسم لا يخزنه بمرور الوقت، مما يتطلب المواظبة على تناوله في النظام الغذائي اليومي.

ويحتوي هذا الفيتامين على مكونين رئيسيين يوضحان طريقة عمله مع مرور الوقت، بالنسبة إلى الجلد أو القلب، وهما النياسيناميد أو النيكوتيناميد، اللذين تظهر الأبحاث أنهما يمكن أن يعالجا الصدفية، ويحميا الجلد من علامات الشيخوخة، ويقللا من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

وبالإضافة إلى هذين المركبين هناك في الفيتامين حمض النيكوتينيك، الذي قد يخفض الكوليسترول وخطر الإصابة بأمراض القلب.

يحافظ على البشرة من أضرار أشعة الشمس وإبعاد علامات الشيخوخة.

يحافظ على صحة الدماغ من الإصابة بألزهايمر.

يحارب السكري

قد يساعد على حماية الخلايا المنتجة للأنسولين المتواجدة في البنكرياس والتي قد يتم تدميرها في مرض السكري من النوع الأول، الأمر الذي يجعل من النياسين مقاومًا طبيعيًا لمرض السكري.

التهاب المفاصل

من الفوائد الاخرى لفيتامين بي 3 يساعد في التعامل مع التهاب المفاصل كما أنه قد يحسن من حركة وحالة المفاصل في الجسم بشكل عام.