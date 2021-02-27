قبل لقاء محمد منير مع صاحبة السعادة.. حكاية تصريح أثار الجدل حول «الكينج»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يتشوق الجمهور دائما لطلة الفنان الكبير محمد منير عبر شاشات التلفزيون، إذ يرغب البعض في التعرف على حياة «الكينج» وكواليس أعماله، واستعداداته المقبلة.

ويحل الفنان القدير ضيفا على برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، قريبًا على قناة «dmc».

حيث نشرت «يونس» برومو الحلقة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقة: «صوت مصر.. الكينج محمد منير قريبًا في صاحبة السعادة».

ويرصد «هن» في التقرير التالي تفاصيل تصريح أثار الجدل حول الكينج.

حكاية تصريح أثار الجدل حول الكينج محمد منير عن المطلقات

«أي بنت مُطلقة أنا جاهز للجواز»

أثار المطرب الكبير محمد منير الجدل من خلال حديثه عن الزواج والطلاق في مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «ON».

وجاءت المكالمة بمناسبة عيد الحب، إذ قال أنه يتناول الحب بطرق مختلفة عبر أغانيه، لأنه يتنقل من قلب لقلب آخر كل يوم، متابعًا في حديثه عن خوفه على الأجيال الجديدة من وقوع الطلاق الذي بات ينتشر سريعًا: «الطلاق بيحصل بسرعة.. والأولاد بيشوفوا البنات في الصيف بالمايوه.. وفي الشتا يطلق.. عشان كده البنات بتطلق كتير» وتابع حديثه مازحًا: «أي بنت مُطلقة أنا جاهز للجواز».

على صعيد متصل، طرح محمد منير ألبوم جديد بعنوان «باب الجمال» وحقق من خلاله نجاحا مميزا، ووصلت أغنية الألبوم «باب الجمال» لأكثر من 3 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب بعد شهر من طرحها، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.