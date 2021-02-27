«آية شلكسة» مدربة فنون قتالية: بعلم رجالة وبنات مصارعة وملاكمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«المرأة بإمكانها أن تقاتل»، رسالة تحرص آية سعيد صابر الملقبة «آية شلكسة» دائما على تقديمها لكل فتاة، لتشجيعها على خوض الألعاب الصعبة، التي كانت حكرا على الرجال حتى وقت قريب، لتحترف السيدة الثلاثينية رياضة الدفاع عن النفس المعروفة بـ«MMA» وتعني فنون القتال المتنوعة.

أحبت «آية»، ممارسة الألعاب الرياضية الصعبة، وهي بعمر 6 سنوات، حيث بدأت برياضة الكاراتيه، وحصلت على الحزام الأسود حتى تستمر في تحقيق بطولاتها الرياضية وتدربت بعدها على رياضة MMA، وهي رياضة قتالية تتضمن الملاكمة، والمصارعة، والجودو، والكونج فو، والجوجيتسو، والكاراتيه، وغيرها من التخصصات، وتستخدم اللعبة تقنيات الضرب والتصارع.

آية: اتعلمت الفنون القتالية في 8 سنين

واستطاعت آية، مواجهة كافة التحديات لتتمكن ممارسة الرياضة وتعلمها لمدة 8 سنوات: «قدرت أحقق بطولات كتير وسافرت بطولة كيج بوكسنج في الأردن وأخدت أول عرب، وكان حلم كبير أوي عندي، وحسيت إني بحقق حلم ورا حلم».

آية: بدرب رجالة وستات: محدش عمره قالي كلمة تتضايق

ولم تواجه آية، أي عقبات في التدريب وتعلم الرجال فنون القتال: «بدرب رجالة وستات، ومحدش عمره قالي كلمه تتضايق، اللعبة علمتني إن الرياضة أخلاق، وقدرت أحقق 12 احترافا خارج مصر، رغم إني متجوزة وعندي بنت 4 سنين».

وشاركت آية في بطولات عالمية، وتحلم بأن يكون هناك منتخب لرياضة MMA في مصر.