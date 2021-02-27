6 منتجات يهدر الآباء الجدد أموالهم فيها.. لست بحاجة إليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

إخبار الآباء بأن سيكون لديهم طفل لا يجعلهم سعداء فحسب، بل مرهقون للغاية أيضا، وغالبًا ما يشعرون آباء المستقبل بالتوتر حقًا عند وصول طفلهم الصغير.

ويوضح موقع "brightside"، مجموعة من منتجات الأطفال التي لا ينبغي أن يهدر الآباء أموالهم عليها.

1- طاولة تغيير الملابس:

بفضل وجود القضبان على الجوانب، يُعتقد أن طاولات تغيير الملابس يمكن أن تساعدك على حماية أطفالك من التدحرج والسقوط، ولكن وفقًا للإحصاءات تحدث حوالي 5500 إصابة للأطفال بسبب هذه الطاولات، لذا من الأفضل تغيير ملابس الطفل على السرير.

2- مقياس وزن الطفل:

وزن الطفل بعد كل رضعة يجعل الأمهات يشعرن بالقلق حقًا بشأن ما إذا كان أطفالهن يأكلون ما يكفي أم لا، ولكن إذا كان الطفل يتبول ويتبرز بانتظام، فلا داعِ للتحقق باستمرار مما إذا كان الطفل يكتسب أو يفقد وزنا، لذا لا تشتري ميزان الأطفال.

3- حذاء الطفل:

تبدو أحذية الأطفال لطيفة جدًا على تلك الأقدام الصغيرة، ولكن لا داعٍ لشرائها حقًا، إنهم يسقطون باستمرار عن الطفل أو يتوهون، بالإضافة إلى أن الأطفال يحبون وضع أقدامهم في أفواههم لذا فإن الرضيع لا يحتاج إلى حذاء.

4-أدوات مائدة للأطفال:

ملاعق بلاستيكية صغيرة خاصة للأطفال مريحة ولكنها ليست ضرورية، وفي الحياة اليومية، يمكنك إطعام الطفل بملعقة صغيرة عادية.

5- جهاز تدفئة المناديل المبللة للأطفال:

تدفئة المناديل هو جهاز جديد يقوم بتسخين المناديل إلى درجة حرارة مريحة لمسح مؤخرة الطفل، وقد تبدو المناديل الدافئة لطيفة ولكنها ليست ضرورية على الإطلاق.

6- وسادات الركبة للأطفال:

تريد الأمهات الحفاظ على سلامة أطفالهن، ومن المفترض أن تحمي وسادات ركبة الأطفال الركبتين من الخدش عندما يزحف الطفل، ولكن إذا لم تكن الأرضية قديمة ومخدوشة، فلن تحتاج حقًا إلى أي وسادات.