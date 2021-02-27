8 علامات تشير إلى أن روحك متعبة وليس جسدك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

إذا كنت تشعر بالاستنزاف والضعف معظم الوقت فأنت لست وحدك، إذ يشعر واحد من كل 5 أشخاص بالتعب والتوتر وقلة النوم وكل هذا يؤثر على حالة الروح. ويوضح موقع " برايت سايد"، أهم 8 علامات تشير إلى أن روحك متعبة.

1- الشعور بالتعب بعد ليلة كاملة من الراحة:

يمكن أن تكون حقيقة أنه من الصعب عليك الاستيقاظ والنهوض من السرير في الصباح، حتى لو كنت قد نمت عدد ساعات مناسبة، أول علامة تشير على أن روحك متعبة.

2- أحلام اليقظة والهروب من الواقع:

إذا كنت تشعر أنك تريد الهروب من الواقع وتحلم بحياة مختلفة، فإن روحك تعطيك علامات شعورها بالإرهاق، بالإضافة إلى أنك غالبًا ما تفكر في الماضي وتخشى المستقبل ولا تحب اللحظة الحالية وأنك تحاول تشتيت انتباهك عنها بأي وسيلة ممكنة.

ولكن الهروب من الواقع يمكن أن يسبب لك الأذى حيث لا يزال عليك العودة إلى واجباتك اليومية ويزداد استيائك من الحياة بسبب عدم تطابق الواقع مع أحلامك.

3- اللامبالاة وعدم الطموح:

بالنظر إلى أنك تشعر بالتعب باستمرار، فقد تواجه نقصًا في الرغبة في القيام بالأشياء، وإظهار اللامبالاة لكل ما يحدث من حولك، وحتى تفقد الاهتمام بما أعجبك سابقًا، وتصبح غير مبالٍ بنتائج أفعالك.

4- تغيرات مفاجئة في المشاعر:

يمكن أن يؤثر عدم الرضا والتعب واللامبالاة على مشاعرك، وأصبحت تغضب كثيرا وتشعر بالإهانة من شيء صغير، أو تبدأ في البكاء أو الضحك بشكل غير متوقع وبدون سبب؟ إذا تغير المزاج مثل هذا بشكل منتظم، فقد يكون هذا علامة على روح متعبة، وتصبح الحياة أكثر صعوبة مع هذه التقلبات العاطفية.

5- التظاهر بالشعور بالراحة:

لا تعتقد أن إخفاء ألمك والتظاهر بأنك بخير طريقة جيدة لحل مشاكلك، لذا إذا فعلت هذا، فأنت تكذب على نفسك وعلى الآخرين بشأن مشاعرك الحقيقية، بينما ينهار كل شيء بداخلك، وبذلك فأنت تبذل قصارى جهدك لتبتسم وتنفق طاقة إضافية في محاولة لخلق وهم الفرح عندما تبكي روحك.

6- الشعور بالوحدة:

إذا وجهت كل غضبك وإهانتك إلى الأشخاص المحيطين بك، فقد تصبح علاقاتك متوترة بهم، وعندما تتظاهر بأنك على ما يرام، كل هذا يمكن أن يجعلك تشعر بالوحدة وتركك بمفردك مع مشكلتك يجعلك تبدأ في التفكير أنه لا أحد يفهمك، ولا أحد يقبلك، ولا أحد يستطيع مساعدتك، لذلك تحاول التعامل مع كل شيء بمفردك، وتكافح مع حالتك يومًا بعد يوم.

7- الرغبة في الاختباء من الآخرين:

إذا كانت لديك رغبة في الاختباء من الأشخاص المحيطين بك، فهذه علامة تشير إلى أنك روحك متعبة.

8- التفكير السلبي:

إذا كنت قد اعتدت على التركيز على التجارب السلبية والسيئة وتتوقع حدوث اللحظات غير السارة، فقد يعني ذلك أن روحك تعاني من الإرهاق.