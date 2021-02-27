احذر.. منتجات «السناكس» فيها سم قاتل: تحتوي على مواد مسرطنة

القاهرة - سمر حسين - صحة

ربما تظل واحدة من مصاعب الأمهات مع أطفالهن، هي عجزهن عن منع الأطفال من الإفراط في تناول منتجات السناكس «الشيبسي والكاراتيه»، خاصة وأن الأطفال يشتهونها بشكل كبير، ويفرطون في تناولها بصورة مستمرة دون توقف، ربما لاختلاف مكسبات الطعم بها.

إلا أن الإفراط في تلك الأطعمة، قد يسبب مشكلات كبيرة للكُبار والصغار، بسبب ما تحوية من مواد حافظة، فضلا عن أخطاء في طرق تصنيعها أيضًا.

ومن جانبها، حذرت الدكتورة ضحى عبده، أستاذ كيمياء حيوية التغذية ورئيس قسم التغذية بالمركز القومى للبحوث، من الإفراط في تناولهما، قائلة: «بيخضعوا لعمليات الطهي بحرارة شديدة وعالية تسبب أمراض كبيرة».

وتابعت «عبده»، خلال حديثها لـ«هُن»: «بالنسبة للبطاطس المصنعة، أو الشيبسي، فدي مليانة مواد مسرطنة لحفظها، بالإضافة طبعًا إنها بتتقلي في زيت محروق، ومليانة دهون كبيرة».

وأضافت أستاذ كيمياء حيوية التغذية ورئيس قسم التغذية بالمركز القومى للبحوث: «أما الكاراتيه أو الفلامنكو وماشابه، فدي ذرة، معاد تصنيعها مع الحرارة العالية، وخليط من التوابل والمواد الحافظة الضارة على الجسم، واللي بتسبب أمراض كبيرة وخطيرة».

وعددت الدكتورة ضحى عبده، أستاذ كيمياء حيوية التغذية ورئيس قسم التغذية بالمركز القومى للبحوث، عدة أمراض تسببها أكياس الشيبسي والكاراتيه، جاءت على النحو التالي:

- تراكم الدهون المهدرجة.

- تصلب الشرايين.

- أمراض القلب.

- أمراض الضغط.

- السمنة المفرطة.

- ارتفاع الكوليسترول في الدم.

- الإصابة بالأمراض السرطانية.

وكانت الدكتورة دينا السيد حلمي عزب، الباحثة بقسم وشعبة الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شرحت لـ «الوطن» أضرار المواد الغذائية المصنعة، التي تحتوي على مواد حافظة، كـ«الشيبسي فلامنكو والبسكوت وديجستيف» على الصحة العامة للمواطنين.

وقالت الباحثة بقسم وشعبة الصناعات الغذائية: «أي منتج للمواد الغذائية من مواد الشوفان تعطي دوما إحساسا بالشبع لاحتوائه على نسبة كبيرة من الألياف، أما أنواع السناكس كالفلامنكو وغيره، ليس لهما علاقة بالرجيم ولاتعطي إحساسا بالشبع، فضلا عن أن أي مواد غذائية يضاف إليها مواد حافظة تؤثر سلبا على صحة المواطنين وتسبب أمراضا على المدى البعيد».