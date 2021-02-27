شيرين رضا: بعيش قصة حب مع واحد اسمه محمد.. وممكن أتقدم لـ«براد بيت»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة شيرين رضا، عن أول قصة حب عاشتها في حياتها، موضحة أن ذلك حدث في المدرسة وكانت صغيرة في هذا الوقت، في حين قالت إنها تعيش قصة حب الآن مع شخص اسمه محمد، دون ذكر تفاصيل.

أول قصة حب

وقالت «رضا»، في لقاء مع برنامج «لايف من الدوبلكس»، الذي تقدمه الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا»، والدمية «كارو»، اليوم الجمعة، على قناة «ON» الفضائية: «أول قصة حب كان عندي 11 سنة وكانت في المدرسة والولد كان حلو، واسمه عادل، وآخر قصة حب، كان اسمه محمد، قصة لسة شغالة».

حياتها في الولايات المتحدة

وأضافت الفنانة، أنها عندما سافرت إلى الولايات المتحدة «صاحبت» المغني الأمريكي، بيلي أيدول، موضحة أن الفنان جوني ديب لو تقدم لها ستوافق، أما الرجل الذي يمكن أن تتقدم هي لخطبته فهو «براد بيت».

آخر قصة حب

وأشارت إلى أن أغرب حالة تحرش تعرضت لها كانت من شخص قال لها: «أنا اسمي محمد، وعندي 25 سنة، وعايز أتجوزك».

تحب كل الأدوار التي مثلتها

ووصفت «رضا» نفسها بأنها «حلوة وخفيفة ولذيذة ومفيهاش غلطة».

وأكدت أنها تحب كل الأعمال التي أدتها، ولا تمانع في تمثيل دور الأم، موضحة أنها أدت دور أم الفنانة غادة عادل، والفنان آسر ياسين.

هذا، واستضاف برنامج «لايف من الدوبلكس»، الذي تقدمه الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا»، والدمية «كارو»، اليوم الجمعة، على قناة «ON» الفضائية، الفنانة شيرين رضا، حيث تحدثت عن حياتها الشخصية، والفنية.

يذكر أن «أبلة فاهيتا» شخصية كرتونية مصرية، ظهرت لأول مرة سنة 2010 في إعلان لإحدى شركات الاتصالات، حمل عنوان «شريحة المرحوم»، ونُشر على الإنترنت من أجل الترويج لشريحة جديدة للهاتف المحمول بأسلوب ساخر يميز شخصيّة الدمية، وبعدها ظهرت في برنامج تلفزيوني حمل الاسم نفسه.