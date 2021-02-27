"حلق الشعر بيخليه تقيل".. 7 خرافات نحتاج إلى التوقف عن تصديقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

منذ الطفولة، كنا نسمع الكثير من الأحاديث التي لم نشك في صدقها أبدًا، ومن ثم فإن العديد منها تعتبر أساطير وخرافات لا صحة لها من الأساس.

ويذكر موقع "برايت سايد"، 7 أساطير وخرافات نحتاج إلى التوقف الإيمان بها وتصديقها.

1- يؤدي لمس الضفادع إلى ظهور الثآليل:

الثآليل هي أورام حميدة يسببها فيروس الورم الحليمي البشري، ويمكنك التقاطه في الأماكن العامة أو من خلال الاتصال بشخص مريض، ولكن ليس عن طريق لمس الضفادع.

2- المضادات الحيوية تقتل الفيروسات:

في الواقع المضادات الحيوية تتعامل فقط مع البكتيريا فتقتلها أو توقف تكاثرها.

3- يؤدي الجلوس بالقرب من التلفزيون إلى تفاقم البصر:

في الحقيقة لا دليل على ذلك، ومع ذلك، فإن الجلوس بالقرب من التلفاز ومشاهدته كثيرًا قد يسبب إجهاد العين.

4- حلق الشعر يجعله أكثر سمكا:

في الواقع حلق الشعر يبدو أمرا صعبا، ويتسبب القيام بذلك في حدوث العديد من الأضرار والآثار السلبية لشعرك.

5- ينمو الشعر والأظافر بعد الموت:

بعد موت تصاب بشرة الإنسان بالجفاف وتتقلص، ما يخلق الوهم بنمو الأظافر والشعر.

6- يمكن رؤية سور الصين العظيم من الفضاء:

على الرغم من أن طول سور الصين العظيم يزيد عن 4300 ميل (7000 ك)، إلا أنه من الصعب رؤيته من الفضاء، حيث يندمج لونه مع الطبيعة، ولا يمكنك رؤية الجدار إلا في ظل ظروف إضاءة وظروف جوية معينة.