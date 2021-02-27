11 طريقة عليك اتباعها تساعدك على الوقاية من قمل الرأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتبر القمل هو أحد أنواع الطفيليات ذات الحجم الصغير، الذي يعيش في الشعر ويتغذى على الدم الذي يمتصه من فروة الرأس، فضلا عن أن وجوده في الرأس قد يكون أمرا مزعج ويسبب الإحراج للكثير من الأشخاص.

لذا نذكر لكم مجموعة من الطرق والنصائح البسيطة التي تساعدك على الوقاية من القمل، نستعرضها لكم بحسب ما ذكر موقعا "healthline"، و"wikihow".

- يجب عند اكتشاف الإصابة بعدوى القمل، تجنب لمس فرشاة الشعر أو المناشف الخاصة بالآخرين.

- الحرص على القراءة الجيدة لمعرفة المزيد حول طرق الوقاية، وماذا نفعل عند الإصابة بقمل الرأس.

- تجنبي مشاركة أصدقائك في القبعات والوسائد وأي ممتلكات أخرى تؤدي إلى الاتصال المباشر بالرأس.

- الابتعاد عن رش المواد الكيميائية، لأن هذه المواد ليس من الضروري أن تمنع قمل الرأس، بل يمكن أن تسبب ضررا إذا تم استنشاقها أو بلعها.

- يجب عليك غسل ملاءات السرير في ماء ساخن، والملابس التي تم ارتدائها لمدة يومين متتاليتين.

- ينصح بضرورة الذهاب للطبيب على الفور للبدء في العلاج الوقائي.

- يفضل دائما تنظيف وتطهير السجاد، والأثاث المنزلي والفراش، حيث يمكن أن يتواجد القمل في هذه الأماكن.

- لا بد من نقع أي منتجات العناية بالشعر في ماء دافئ مثل فرشاة الشعر، وأربطة الشعر، كل فترة لقتل أي قمل بها.

- يجب استخدم منتجات الشعر الصحيحة لمقاومة العدوي، نظرا لأن القمل يميل للابتعاد عن المنتجات، سواء كان بسبب رائحتها أو التفاعل الكيميائي الضار لها مثل: زيت شجرة الشاي، حيث يمكن استخدامه كشامبو لصد القمل، أو زيت جوز الهند.

- كما يكره أيضا القمل رائحة هذه الزيوت القوية مثل: المنثول وزيت الكافور، واللافندر، وزيت إكليل الجبل.

- تجنب التفكير في الإصابة بالقمل، حيث إن التفكير قد يصاب رأسك بالحكة.

- تعد مقاعد الطائرة والسينمات والأتوبيسات من الأماكن التي يكثر بها القمل، لذا يجب عليك تنظيف وتطهير الكرسي جيدا قبل الجلوس عليه.