تجنبي السكر والملح لطفلك.. إليكِ البدائل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يُعاني الكثير منا من عادات غذائية خاطئة كالإفراط في استخدام الملح والسكر وحب الأكلات المُحلاة، ربما ذلك يرجع لعاداتنا منذ بداية معرفتنا بالطعام ونحن صغار، حيث إن حاسة التذوق تنضج من وقت كونك جنين برحم الأم.

لذا يجب أن تحرص الأم على غرس العادات الغذائية الصحية لطفلها منذ عمر الـ 6 أشهر، وتتجنب الملح والسكر في عامه الأول، وذلك حسب توصية منظمة الصحية العالمية.

يتمكن الطفل من الحصول على مقدار الملح والسكر في عامه الأول من خلال الرضاعة الطبيعية أو الصناعية حيث تتوافر بلبن الأم واللبن الصناعي جميع احتياجاته.

لذا يمكنك تجنب الملح بصورته الصريحة واستخدامه بصور أخرى، ويقدم الدكتور أشرف قاسم استشاري طب الأطفال والتغذية عبر صفحته بـ"فيسبوك"، عدة بدائل لكل من الملح والسكر للطفل بعد تجاوزه عامه الأول.

- بدائل طبيعية للملح:

- الكمون والقرفة والحبهان والكركم والليمون والثوم والبصل، كل هذه النكهات هى خضراوات وتوابل طبيعية وتوفر المذاق المطلوب لطفلك دون وجود الملح، الذي قد يؤذي كليته لعدم نضجها وقدرتها على التخلص من كميات الملح بصورته الخام.

بدائل طبيعية للسكر:

الفواكه المجففة مثل مسحوق البلح، والتمر ومعجون البلح المعد منزلياً، والزبيب والتين.

الفواكه الطبيعية مثل الموز والتفاح والكمثرى، تقدم هذه الفواكه كمعجون ومهروسة بلبن الأم أو اللبن الصناعي قبل إتمام العمر، وكفواكه بمفردها بعد إتمام الطفل سنة.

الخضراوات مثل القرع العسلي والبطاطا والجزر المبشور والبنجر.

تجنب استخدام السكر للطفل يحميه من الاصابة بمرض السكري والسمنة، كما أنه يحمي البنكرياس أيضاً.