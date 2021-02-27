مكياج وتسريحات شعر داليدا خليل لإطلالة شبابية عصرية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 فبراير 2021 04:34 صباحاً - تعد الممثلة اللبنانية الشابة داليدا خليل من الفنانات اللواتي يتمتعن بالجرأة لتجربة كل ما هو عصري ومميز في عالم الموضة، خصوصاً في مجال المكياج وتسريحات الشعر، مع الاحتفاظ بالرقي والأناقة التي تميز المرأة العربية في مختلف المجالات.

وفي هذا المقال، نرصد لك أحدث أساليب المكياج وتسريحات الشعر التي اعتمدتها داليدا خليل مؤخراً، لتستوحي منها أجمل الأفكار.

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أيلاينر مسحوب وروج برغندي مع الشعر المسحوب المنسدل

أيلاينر مسحوب وروج برغندي (الصورة من إنستغرام)



يعد الأيلاينر صديق الفنانات العربيات، حيث لا تخلو إطلالاتهن من هذا المستحضر الجمالي الذي يمنح العيون بمختلف أشكالها وألوانها سحراً وجاذبية. ولإطلالة أنثوية جذابة، استوحي من داليدا خليل مكياجاً رائعاً يرتكز على الأيلاينر الأسود الممدود من مدمع العين وصولاً الى خارج العين، الى جانب الروج البرغندي المات، وتسريحة الشعر المسحوب الى الخلف والمنسدل.

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مكياج عيون لامع مع مشبك شعر مميز

مكياج عيون لامع مع مشبك شعر مميز (الصورة من إنستغرام)



بإمكانك أيضاً أن تستوحي من داليدا خليل طلة ناعمة وراقية، ترتكز على مكياج عيون لامع بألوان هادئة فوق الجفنين العلوي والسفلي، والروج النيود المائل الى الخوخي. ونسقيه مع تسريحة الشعر المستقيم المنسدل على الظهر، والمزين بمشبك شعر معدني ضخم تضعينه على جهة واحدة من الغرة عند مستوى الأذن.

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مكياج نيود مع تسريحة الشعر نصف المرفوع

مكياج نيود مع تسريحة الشعر نصف المرفوع (الصورة من إنستغرام)



مهما كان لون بشرتك، يمكنك أن تعتمدي المكياج النيود بدرجات قريبة الى لون البشرة، تستوحينه من داليدا خليل. واعتمدي الى جانبه تسريحة الشعر الويفي نصف المرفوع. وهما سيشكلان في ما بينهما إطلالة شبابية أنيقة تلائم مختلف الأوقات.

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مكياج بنفسجي مع الغرة الجانبية

مكياج بنفسجي مع الغرة الجانبية (الصورة من إنستغرام)



إذا كنت تحبين اللون البنفسجي، تلهمك داليدا خليل مكياج عيون سموكي قوياً باللون البنفسجي، مع الروج الخوخي، الى جانب تسريحة الشينيون مع الغرة الجانبية المنسدلة بأسلوب الويفي، مما يضمن لك طلة رائعة تعتمدينها خلال السهرات والمناسبات.

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