شيرين رضا: أحمد الفيشاوي كان عاوز يتجوزني ورفضت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت مساء اليوم الفنانة شيرين رضا ضيفة على برنامج «الدوبلكس» مع أبلة فاهيتا، الذي يذاع عبر شاشة قناة ON، وتحدثت خلال الحلقة عن أمور كثيرة شخصية.

وكان من ضمن هذه الأمور، سؤال وجهته أبلة فاهيتا لشيرين رضا حول الفنان الذي كان يريد الزواج منها ولم توافق فجاءت إجابتها بأنه الفنان أحمد الفيشاوي.

يذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنانة شيرين رضا، كان مسلسل «نمرة اتنين» الذي شاركت فيه مع ماجد الكدواني، وكان عبارة عن مجموعة حكايات منفصلة، قدم بطولتها نيللي كريم، وآسر ياسين، ومنى ذكي، وأحمد مالك، وأمينة خليل، وصبا مبارك، وأخرجها عدد من المخرجين منهم هادي الباجوري، وطارق العريان، وتامر محسن، وهاني خليفة، ومحمد شاكر.

أما على صعيد السينما، فكانت آخر الأعمال التي قدمتها فيلم «الغسالة» التي ظهرت فيه كضيفة شرف مع هنا الزاهد وأحمد حاتم ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من الفنانين، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت ومحمود الليثي وعلى الطيب وجيلان علاء.

أما عن الفنان أحمد الفيشاوي فقد انتهى مؤخرا من تصوير فيلم «30 مارس» الذي يشارك في بطولته بجانب دينا الشربيني، كل من: خالد الصاوي، وإنجي المقدم، وأحمد خالد صالح، ومحمد جمعة، وصبري فواز، وندى موسى، وعدد آخر من الفنانين، وهناك أيضا الفنانة نيللي كريم، التي تظهر كضيفة شرف، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.