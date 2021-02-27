معلومات عن الابنة الوحيدة لـ شيرين رضا: تجيد لغة الإشارة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يستضيف اليوم برنامج «ابلة فاهيتا»، الذى تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، الفنانة شيرين رضا فى تمام الساعة 11 مساء على قناة ON، وتتحدث النجمة شيرين رضا خلال اللقاء عن حياتها الشخصية والمهنية، وأبرز المواقف الطريفة التى تعرضت لها رفقة ابنتها «نور».

ويرصد «هن» أبرز المعلومات عن نور عمرو دياب ابنة الفنانة شيرين رضا.

من هى نور عمرو دياب؟

1- الابنة الوحيدة للفنانة شيرين رضا، من النجم عمرو دياب.

2- لديها 3 أشقاء أصغر منها سنا من زينة عاشور، الزوجة الثانية لعمرو دياب، وهم: كنزي وجنا وعبد الله.

3- درست نور عمرو دياب مجموعة مختلفة من التخصصات، من بينها البيولوجي في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى تحضير ماجستير في التسويق، بالإضافة إلى دراسة إدارة أعمال ولغة الإشارة.

4- في عام 1996، أهدى لها النجم عمرو دياب أغنية «نور العين»، متغزلا بها.

5- خلال لقاء الفنانة شيرين في برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، تحدثت عن جوانب من حياة ابنتها، قائلة: «بنتي هى حياتي، ولما خلفت نور اعتزلت التمثيل فترة طويلة علشان أتفرغ لها، ولما دخلت المدرسة رجعت تاني».

6- أطلقت حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام في 2016، ويتابعها ما يزيد على 150 ألف متابع من مختلف دول العالم.

7- تعد دينا الشربيني من أصدقائها المقربين، وتدعمها باستمرار عقب منصات التواصل الاجتماعي.

8- تعرضت لحملة واسعة من التنمر عقب نشرها صورتها بالنمش على وجهها، ليعقبه حملة إلكترونية لدعمها.