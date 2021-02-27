منها اليانسون.. 8 طرق طبيعية لعلاج الصداع النصفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الصداع النصفي من أشد أنواع الصداع ألما، وقد يتسبب في الشعور بالغثيان وحساسية الضوء.

وتتعدد الأدوية التي تساعد في تخفيف حدة أعراضه، إلا أنها عادة ما تختفي فعاليتها سريعا، لذا هناك بعض الطرق الطبيعية الآمنة التي تساعد في التقليل من أعراض الصداع النصفي، نستعرضها لكم وفق ما أورد موقع "healthline".

- زيت اللافندر:

وفقًا لبحث عام 2012، قد يؤدي استنشاق زيت اللافندر أو وضعه مباشرة على الجبهة لمدة 15 دقيقة، إلى تخفيف آلام الصداع النصفي.

- تناول اليانسون:

يعتبر اليانسون علاج عشبي للصداع النصفي، ووفقًا لمراجعة منهجية عام 2004، يساعد تناول اليانسون باستمرار في منع الصداع النصفي دون آثار جانبية.

- زيت النعناع:

قد يساهم المنثول الموجود في زيت النعناع في تثبيط الصداع النصفي، حيث وجدت الدراسة أن تطبيقه على الجبين خيارا فعالا للألم المصاحب للصداع النصفي، والغثيان، وحساسية الضوء.

- تناول الزنجبيل:

من المتعارف علية أن الزنجبيل يخفف الغثيان الناتج عن الصداع النصفي، فضلا عن فوائده الأخرى وفقًا للأبحاث إذ يساعد في التقليل من شدة الصداع النصفي ومدته.

- اليوجا:

تعد تمارين اليوجا من الطرق البسيطة التي تساهم في التخفيف من أعراض الصداع النصفي ومدته، لذا يوصي الخبراء بالقيام بتمارين اليوجا بإنتظام كعلاج فعال للصداع النصفي، فضلا عن تحسين صحة الأوعية الدموية.

- تجنب الروائح النفاذة:

يمكن للروائح القوية مثل العطور ومنتجات التنظيف والسجائر أن تسبب صداعًا للعديد من الأفراد، حيث وجدت دراسة شملت 400 شخص ممن عانوا من الصداع النصفي أن الروائح القوية، وخاصة العطور، غالبًا ما تسبب الصداع.

- جلسة مساج:

قد يقلل التدليك الأسبوعي من تكرار الصداع النصفي وتعزيز جودة النوم، ووفقًا لدراسة أجريت، قد يساعد التدليك أيضا في تحسين التوتر والقلق، والحفاظ على صحة القلب.

- أضف المغنيسيوم إلى نظامك الغذائي:

يلعب المغنسيوم دورا مهما للحفاظ على وظائف الجسم، بما في ذلك التحكم في نسبة السكر في الدم، فضلا عن اثبات الدراسات أنه علاج آمن وفعال للصداع النصفي، لذا يوصي بتناول الأطعمة التي تشمل: اللوز، حبوب السمسم، الكاجو، والفول السوداني، دقيق الشوفان، البيض، الحليب.