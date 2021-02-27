فساتين بدون أكمام للمحجبات 2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 فبراير 2021 01:37 صباحاً - تتجنب الكثيرات من الفتيات المحجبات شراء الفساتين المصممة من دون أكمام؛ حيث يرين أنها لا تناسب الاحتشام، ولكن في الآونة الأخيرة وجدت مدونات الموضة بعض الطرق والحلول التي تناسب الحجاب وتمكِّن الفتيات من اختيار الفساتين أياً كان تصميمها، فإليكِ اليوم أبرز التصميمات التي تليق بعام 2021 لتعتمديها في مظهرك اليومي.

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إطلالة حيادية مع الحجاب المشجر من مريم سيف

مريم سيف بفستان ناعم حيادي اللون

اعتمدت البلوجر المصرية مريم سيف صيحة تنسيق الفساتين المصممة بدون أكمام، بارتدائها فستاناً بنياً مزيناً بخطوط ناعمة ومكملاً بحزام للخصر مع قميص أبيض وحذاء بني من الجلد، وأكملت اللوك بحجاب أبيض مطبع بدرجات اللون البني لأناقة صباحية بسيطة.

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فساتين بدون أكمام للأمهات من آية فوزي

اية فوزي بفستان بدون اكمام



آية فوزي، مدونة مصرية مقيمة في الرياض، وأمّ تعتمد على خطوط الموضة في مظهرها بشكل كبير، وفي أحدث إطلالاتها تأنقت بفستان زهري مصمم بحزام للخصر مع قميص أبيض كلاسيكي، وأكملت اللوك بإكسسوارات اللون الأبيض، فيما نسقت فستاناً باللون البيج مصمماً بصدر مفتوح وحزام للخصر مع بلوزة وحجاب باللون الأبيض، وأكملت اللوك بإكسسوارات اللون البني لأناقة حيادية.

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سارة ثروت بفساتين بدون أكمام

سارة ثروت بفستان مصمم بدون اكمام



سارة ثروت،بلوجر مصرية مهتمة بالفاشن والموضة بشكل كبير، وذلك باختيارها للأزياء العصرية والمواكبة للموضة، وفي 2021 أطلت بفستان كحلي مصمم بحزام للخصر مع بلوزة بيضاء بأكمام منفوخة، وأكملت مظهرها بحجاب أبيض مشجر بعدة ألوان، وتزينت بقلادة فضية وحقيبة بنية من الجلد، وظهرت في إطلالة أخرى بفستان مصمم باللونين الأسود والأبيض مع قميص أبيض عصري، وأكملت مظهرها بحزام أسود للخصر وبوت أسود طويل.

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فساتين بدون أكمام من آلاء نوبل

الاء نوبل بفستان ناعم



تزينت البلوجر المصرية، آلاء نوبل، بفساتين مصممة بدون أكمام بأسلوب عصري وناعم في 2021، ومنه ارتدَتْ فستاناً كلاسيكياً رمادياً مصمماً بجيوب من المخمل الأسود، مع حزام من الجلد للخصر، وارتدَتْ حجاباً أحمر ناعماً بتصميم منسدل على أحد الكتفين، وفي الإطلالة الثانية اختارت فستاناً بنياً مصمماً بدوائر سوداء مع حزام عريض للخصر، وأكملت مظهرها بحجاب وبلوزة باللون الأسود من إكسسوارات من الجلد.

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